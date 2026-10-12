Росія атакувала газовидобувний об'єкт "Нафтогазу" на Харківщині

Уночі Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру Групи "Нафтогаз" у Харківській області. Внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу компанії.

Під час обстрілу працівники підприємства перебували в укритті, ніхто не постраждав.

"Через атаку було пошкоджено критичне обладнання. Наші працівники роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки влучання та не допустити ризиків для стабільної роботи енергосистеми", — зазначив виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко.

Наразі фахівці Групи працюють над ліквідацією аварійної ситуації та усуненням пошкоджень на об'єкті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Росія знищила нафтогазовий об'єкт на Полтавщині, і відновити його неможливо. Уночі російські війська завдали удару балістичними ракетами по об'єкту нафтогазової інфраструктури в Полтавській області.