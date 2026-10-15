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Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру “Нафтогазу”: роботу зупинено

атака
Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру на Полтавщині / Нафтогаз

15 жовтня російські війська атакували газовидобувну інфраструктуру групи “Нафтогаз” у Полтавській області. Роботу об’єкта призупинено.

Як пише Dilo, про це повідомив виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

За його словами, внаслідок удару дрону пошкоджено технологічне обладнання, на об’єкті виникла пожежа. Його роботу призупинено.

Федоренко розповів, що співробітники в момент атаки перебували в укритті, ніхто з персоналу не постраждав.

Наразі місці триває оцінка наслідків та масштабів руйнувань.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

12 жовтня російська армія атакувала газовидобувну інфраструктуру групи "Нафтогаз" у Харківській області. Внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа.

22 вересня Росія знищила нафтогазовий об'єкт на Полтавщині, і відновити його неможливо. Уночі російські війська завдали удару балістичними ракетами по об'єкту нафтогазової інфраструктури в Полтавській області.

Автор:
Світлана Манько

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