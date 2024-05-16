Правительство одобрило отчуждение акций "Галактон" в пользу "Данон Днепр"

Правительство Украины утвердило передачу 100% акций ЧАО "Галактон", являющейся частью международной группы компаний Danone и акционером ЧАО "Кременчугский гормолокозавод" в пользу другого члена группы - ООО "Данон Днепр".

Соответствующее распоряжение Кабинета министров №427 "Об утверждении передачи права участия в юридическом лице" было опубликовано на официальном сайте правительства.

В частности, речь идет о 1 304 125 000 простых именных акциях, составляющих 100% уставного капитала Кременчугского завода.

К концу первого квартала 2024 года основным акционером ЧАО "Галактон" было АО "Данон Россия" (РФ) - 94,6235%, в то время как остальное 5,3765% принадлежало ЧАО "Кременчугский гормолокозавод".

Как пишет издание NV, эта инициатива возникла еще в начале полномасштабной войны в конце февраля 2022 года, когда правительство приняло постановление "Некоторые вопросы нотариата в условиях военного времени", предусматривавшее подобную процедуру. Согласно этому документу Кабинет министров имел право утверждать передачу права участия в юридических лиц.

Это первый случай, когда это постановление применяется на практике, после того, как 26 марта 2024 года в него были внесены изменения по описанию условий, при которых Кабинет министров может принимать решение о согласовании отчуждения права участия.

Ранее сообщалось, что компания Danone планирует продать свой бизнес в России, передав его российской молочной компании "Вамин Татарстан", принадлежащей российскому бизнесмену Минтимеру Мингазову, связанному с Чечней.

Напомним, французская компания Danone объявляла, что планирует вывести с российского рынка часть брендов. Речь идет о таких торговых марках, как Activia, Alpro, Actimel и Danone. С начала 2023 года российский бизнес Danone принес компании 5% чистых продаж. В России компания представлена брендами: "Простоквашино", "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", Alpro, Bebelac, "Тема", Nutrilon, " Малютка".

Однако в июле прошлого года глава РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия взяла под контроль российскую дочернюю компанию Danone, а также долю пивной компании Carlsberg.