В Украине больше не будут продавать продукцию бренда "Простоквашино"

Французский производитель продуктов питания и напитков Danone объявил о выводе с рынка бренда по производству традиционных молочных продуктов "Простоквашино".

Об этом в четверг, 24 августа, сообщила пресс-служба компании.

Вместо "Простоквашино" на рынок выведут новый бренд - "ПростоНаше". Фактически заменят только упаковку.

Продукцию по-прежнему будут производить на заводе в Кременчуге, из поставляемого на завод ближайшими фермами молока. На производстве внедрены стандарты GMP и HAССP, гарантирующие производство качественной и безопасной продукции.

Линейка бренда будет представлена в категориях молока, кефира, ряженки, сметаны и кисломолочного творога.

"Просто Наше" – это не игра слов, а настоящая суть бренда, напоминающая нам простые ценности, которые сейчас важны, как никогда раньше", - отметил директор по маркетингу компании Danone в Украине Андрей Полуэктов.

Напомним, недавно Danone объявила, что планирует вывести с российского рынка часть брендов. Речь идет о таких торговых марках, как Activia, Alpro, Actimel и Danone.

Хотя в октябре 2022 года Danone заявляла о полном выходе с российского рынка.