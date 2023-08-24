В Україні більше не продаватимуть продукцію бренду "Простоквашино"

Французький виробник продуктів харчування та напоїв Danone оголосив про виведення з ринку бренду із виробництва традиційних молочних продуктів "Простоквашино".

Про це у четвер, 24 серпня, повідомила пресслужба компанії.

Замість "Простоквашино" на ринок виведуть новий бренд — "ПростоНаше". Фактично замінять лише упаковку.

Продукцію як і раніше вироблятимуть на заводі в Кременчуці, із фермерського молока, що поставляється на завод найближчими фермами. На виробництві впроваджено стандарти GMP та HAССP, які гарантують виробництво якісної та безпечної продукції.

Лінійка бренду буде представлена в категоріях молока, кефіру, ряжанки, сметани та кисломолочного сиру.

"Просто Наше" – це не гра слів, а справжня суть бренду, що нагадує нам прості цінності, які зараз важливі, як ніколи раніше", — зазначив директор з маркетингу компанії Danone в Україні Андрій Полуектов.

Нагадаємо, нещодавно Danone оголосила, що планує вивести з російського ринку частину брендів. Йдеться про такі торгові марки, як Activia, Alpro, Actimel і Danone.

Хоча в жовтні 2022 року Danone заявляла про повний вихід з російського ринку.