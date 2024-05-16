Уряд схвалив відчуження акцій "Галактон" на користь "Данон Дніпро"

Уряд України затвердив передачу 100% акцій ПрАТ "Галактон", що є частиною міжнародної групи компаній Danone та акціонером ПрАТ "Кременчуцький міськмолокозавод" на користь іншого члена групи - ТОВ "Данон Дніпро".

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів №427 "Про затвердження передачі права участі в юридичній особі" було оприлюднене на офіційному сайті уряду.

Зокрема, йдеться про 1 304 125 000 простих іменних акцій, що становлять 100% статутного капіталу Кременчуцького заводу.

На кінець першого кварталу 2024 року основним акціонером ПрАТ "Галактон" було АТ "Данон Росія" (РФ) - 94,6235%, у той час як решта 5,3765% належала ПрАТ "Кременчуцький міськмолокозавод".

Як пише видання NV, ця ініціатива виникла ще на початку повномасштабної війни наприкінці лютого 2022 року, коли уряд прийняв постанову "Деякі питання нотаріату в умовах воєнного часу", яка передбачала подібну процедуру. Згідно з цим документом, Кабінет міністрів мав право затверджувати передачу права участі в юридичних осіб.

Це перший випадок, коли ця постанова застосовується на практиці, після того як 26 березня 2024 року до неї були внесені зміни щодо опису умов, за яких Кабінет міністрів може ухвалювати рішення про погодження відчуження права участі.

Раніше було повідомлено, що компанія Danone планує продати свій бізнес у Росії, передавши його російській молочній компанії "Вамін Татарстан", що належить російському бізнесменові Мінтімеру Мінгазову, пов'язаному з Чечнею.

Нагадаємо, французька компанія Danone оголошувала, що планує вивести з російського ринку частину брендів. Йдеться про такі торгові марки, як Activia, Alpro, Actimel і Danone. З початку 2023 року російський бізнес Danone приніс компанії 5% чистого продажу. У Росії компанія представлена брендами: "Простоквашино", "Активіа", Actimel, "Растішка", "Даніссімо", Danone, "Bio Баланс", "Актуаль", "Смішарики", Alpro, Bebelac,"Тема" , Nutrilon, "Малютка".

Проте, в липні минулого року очільник РФ Володимиро Путін підписав указ, відповідно до якого Росія взяла під контроль російську дочірню компанію Danone, а також частку пивної компанії Carlsberg.