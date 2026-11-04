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Почти половина средств Фонда декарбонизации осталась неиспользованной: что показал аудит

Гривны
Фонд декарбонизации использовал только 48% бюджета / Depositphotos

Счетная палата обнаружила, что почти половина средств Фонда декарбонизации не была использована в срок. Из 5,67 млрд. грн. освоили лишь 48%, а приобретенные солнечные панели на сумму 126,4 млн. грн. месяцами лежат на хранении без передачи учреждениям.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты Украины по результатам проведенного аудита.

В ходе проверки Счетная палата установила, что почти половина средств Фонда декарбонизации не была освоена из-за пробелов в планировании, несвоевременной поддержки и отсутствия должного контроля.

Проблемы с установкой солнечных станций и оборудованием

Особые трудности возникли при реализации проектов установки фотоэлектрических модулей для учреждений. В 2025 году определили 127 приоритетных объектов, но перед закупкой не проверили их техническую готовность. В результате на негодные объекты потратили 373,8 тыс. грн.

Акционерное общество "Фонд декарбонизации Украины" закупило оборудование стоимостью 155,2 млн грн еще до завершения проектной документации. Из-за этого 83% закупленных солнечных систем на сумму 126,4 млн грн остались на хранении в ненадлежащих условиях. Фотоэлектрические станции установили только на 17 объектах из 127, поскольку большинство учреждений не внедрили необходимые системы энергоменеджмента.

Другие направления финансирования и нарушения

Основным инструментом Общества оставалось кредитование: по 79 договорам профилировано 83 проекта на 2,04 млрд грн. В то же время, другие механизмы, такие как удешевление кредитов или факторинг, не заработали.

Отдельные нарушения выявлены в увеличении уставного капитала Фонда: в 2025 году 442,1 млн грн направили на покупку активов для безвозмездной передачи, что противоречило экономическому содержанию деятельности.

Аудиторы также зафиксировали проблемы с передачей энергетических сертификатов (лишь 29% дошли до конечных пользователей) и ошибки при выдаче зарядных станций детям с инвалидностью, где по 418 устройствам стоимостью 17, 6 млн грн отсутствовали акты приемки-передачи.

"Использование средств Фонда в целом обеспечивало финансирование определенных мер, однако процесс их реализации имел взаимосвязанные недостатки", - говорится в заключении Счетной палаты.

Напомним, Украина начинает практический этап реализации климатической политики. Главными приоритетами на ближайшие годы является запуск национальной системы торговли квотами на выбросы, развитие мониторинга парниковых газов и привлечение инвестиций в декарбонизацию экономики .

Автор:
Татьяна Ковальчук

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