2,1 млрд грн під контролем: Рахункова палата перевіряє фінансування партій

Рахункова палата розпочала аудит відповідності використання державних коштів, виділених на фінансування діяльності політичних партій. Перевірка охопить 2,1 млрд грн, виділених у 2023–2025 роках, і спрямована на підвищення прозорості та фінансової дисципліни партій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

Аудит політичного фінансування

10 лютого 2026 року Рахункова палата України розпочала аудит використання державних коштів, виділених на фінансування статутної діяльності політичних партій. Перевірка проводиться відповідно до Закону України "Про політичні партії в Україні" та Плану роботи на 2026 рік.

У межах аудиту досліджуватимуть нормативно-правові документи, організаційно-розпорядчі акти, первинну документацію, фінансову та іншу звітність, що підтверджує використання коштів.

Державне фінансування політичних партій є важливим інструментом для забезпечення прозорості політичного процесу та зниження корупційних ризиків. Ефективність цього механізму залежить від дотримання законодавства та належного контролю за витратами.

Аудит охопить 2,1 млрд грн, виділених на партії у 2023–2025 роках. Перевірка дозволить встановити законність використання цих коштів, виявити можливі порушення, визначити їх причини та надати обґрунтовані рекомендації щодо усунення недоліків.

Результати аудиту сприятимуть підвищенню прозорості й підзвітності політичних партій, посиленню фінансової дисципліни та зниженню корупційних ризиків у державному фінансуванні політичної діяльності.

Контроль за аудитом здійснює член Рахункової палати Єлизавета Пушко-Цибуляк. До перевірки залучені аудитори Департаменту контролю у сфері оборони, безпеки, судочинства, правоохоронної діяльності та юстиції Рахункової палати.