В Україні офіційно запрацювала система Е-аудит: як це змінить податковий контроль

аудит
В Україні запрацювала система електронного аудиту / Depositphotos

З 1 січня 2026 року в Україні запрацювала система електронного аудиту – E-аудит. Це цифровий інструмент сучасного цифрового інструменту податкового контролю. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Нова система покликана зробити відносини між бізнесом та державою максимально прозорими.Вона автоматично аналізує  структуровані дані бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі.

"Мінімум втручань та максимум відповідальності. Все швидко та об'єктивно. Фокус контролю насамперед на ризикових операціях. Замість десятків документів – один стандартизований електронний файл SAF-T UA", – розповіла в.о. голови Держподаткової Леся Карнаух.

Можливості Е-аудиту

  • автоматична перевірка структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платника;
  • застосування аналітичних та аудиторських тестів для оцінки коректності даних та повноти відображення операцій;
  • виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, що потребують додаткового аналізу;
  • формування аналітичних висновків для прийняття управлінських рішень.

Основне джерело таких даних – файл SAF-T UA

Цей єдиний стандартизований електронний документ замінює десятки паперових форм і містить усю ключову інформацію: 

  • про господарські операції;
  • бухгалтерський облік;
  • активи;
  • податкові зобов’язання;
  • інші первинні показники діяльності платника податків.

Під час тестування системи ДПС отримала понад 900 стандартних аудиторських файлів. Це допомогло перевірити її працездатність, удосконалити процеси обробки даних і підготувати її до роботи в реальних умовах. 

Нагадаємо, у 2026 році податкова запланувала 4,5 тисячі перевірок. 78% усіх візитів – до компаній, а кожна п’ята — до ФОПів. Найбільше перевірок заплановано на весну. За кількістю візитів податківців лідирують Київ та область, Дніпропетровщина та Львівщина.

Автор:
Тетяна Бесараб