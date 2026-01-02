- Категорія
В Україні офіційно запрацювала система Е-аудит: як це змінить податковий контроль
З 1 січня 2026 року в Україні запрацювала система електронного аудиту – E-аудит. Це цифровий інструмент сучасного цифрового інструменту податкового контролю.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.
Нова система покликана зробити відносини між бізнесом та державою максимально прозорими.Вона автоматично аналізує структуровані дані бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі.
"Мінімум втручань та максимум відповідальності. Все швидко та об'єктивно. Фокус контролю насамперед на ризикових операціях. Замість десятків документів – один стандартизований електронний файл SAF-T UA", – розповіла в.о. голови Держподаткової Леся Карнаух.
Можливості Е-аудиту
- автоматична перевірка структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платника;
- застосування аналітичних та аудиторських тестів для оцінки коректності даних та повноти відображення операцій;
- виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, що потребують додаткового аналізу;
- формування аналітичних висновків для прийняття управлінських рішень.
Основне джерело таких даних – файл SAF-T UA
Цей єдиний стандартизований електронний документ замінює десятки паперових форм і містить усю ключову інформацію:
- про господарські операції;
- бухгалтерський облік;
- активи;
- податкові зобов’язання;
- інші первинні показники діяльності платника податків.
Під час тестування системи ДПС отримала понад 900 стандартних аудиторських файлів. Це допомогло перевірити її працездатність, удосконалити процеси обробки даних і підготувати її до роботи в реальних умовах.
Нагадаємо, у 2026 році податкова запланувала 4,5 тисячі перевірок. 78% усіх візитів – до компаній, а кожна п’ята — до ФОПів. Найбільше перевірок заплановано на весну. За кількістю візитів податківців лідирують Київ та область, Дніпропетровщина та Львівщина.