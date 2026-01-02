В Україні офіційно запрацювала система Е-аудит: як це змінить податковий контроль

З 1 січня 2026 року в Україні запрацювала система електронного аудиту – E-аудит. Це цифровий інструмент сучасного цифрового інструменту податкового контролю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної податкової служби України.

Нова система покликана зробити відносини між бізнесом та державою максимально прозорими.Вона автоматично аналізує структуровані дані бухгалтерського та податкового обліку платників податків у електронному форматі.

"Мінімум втручань та максимум відповідальності. Все швидко та об'єктивно. Фокус контролю насамперед на ризикових операціях. Замість десятків документів – один стандартизований електронний файл SAF-T UA", – розповіла в.о. голови Держподаткової Леся Карнаух.

Можливості Е-аудиту

автоматична перевірка структури, логічної узгодженості та повноти даних бухгалтерського обліку платника;

застосування аналітичних та аудиторських тестів для оцінки коректності даних та повноти відображення операцій;

виявлення потенційних ризиків і невідповідностей, що потребують додаткового аналізу;

формування аналітичних висновків для прийняття управлінських рішень.

Основне джерело таких даних – файл SAF-T UA

Цей єдиний стандартизований електронний документ замінює десятки паперових форм і містить усю ключову інформацію:

про господарські операції;

бухгалтерський облік;

активи;

податкові зобов’язання;

інші первинні показники діяльності платника податків.

Під час тестування системи ДПС отримала понад 900 стандартних аудиторських файлів. Це допомогло перевірити її працездатність, удосконалити процеси обробки даних і підготувати її до роботи в реальних умовах.

Нагадаємо, у 2026 році податкова запланувала 4,5 тисячі перевірок. 78% усіх візитів – до компаній, а кожна п’ята — до ФОПів. Найбільше перевірок заплановано на весну. За кількістю візитів податківців лідирують Київ та область, Дніпропетровщина та Львівщина.