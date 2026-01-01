Запланована подія 2

4,5 тисячі перевірок бізнесу запланувала податкова у 2026 році: хто у переліку

податки
Пік активності податківців попередньо припадає на весну / Depositphotos

4,5 тисячі перевірок запланувала Державна податкова служба  у 2026 році. 78% усіх візитів – до компаній, а кожна п’ята — до ФОПів. Найбільше перевірок заплановано на весну. За кількістю візитів податківців лідирують Київ та область, Дніпропетровщина та Львівщина.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

За даними аналітиків, перевірок ДПС буде на 5% менше, ніж торік. Пік активності податківців попередньо припадає на березень та квітень. А ось найменше візитів нанесуть податківці на початку року: лише 278 перевірок.

Кому варто чекати на перевірки податкової? 

Найбільше уваги цьогоріч ДПС планує приділити компаніям — на них припадає 78% або 3 542 запланованих перевірок. Також заплановано 1016 перевірок ФОПів. А ось у бізнесів, щодо у яких є питання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ, заплановано лише 258 перевірок.

«Проблемних» компаній у переліку не так вже й багато: у 5 бізнесів порушено справу про банкрутство, 3 компанії в стані припинення та 1 компанія намагається поновити платоспроможність за допомогою санації.

Найбільше перевірок чекає на компанії у сфері оптової торгівлі та сільського господарства — по 21%. З великим відривом на третьому місці  в податківців опинились бізнеси, які займаються виробництвом харчових продуктів: 5% перевірок.

Фото 2 — 4,5 тисячі перевірок бізнесу запланувала податкова у 2026 році: хто у переліку

Найбільш активними будуть податківці столиці та області — 1067 перевірок, Дніпропетровщини — 372 та Львівщини — 264 перевірки.

Фото 3 — 4,5 тисячі перевірок бізнесу запланувала податкова у 2026 році: хто у переліку

Традиційно, ДПС завітає й до найбільшого бізнесу країни, Так, у переліку наявні й такі відомі компанії, як "Нафтогаз України", "Камет-сталь", МХП, "Розетка" та NOVUS.

Нагадаємо, понад 25 тисяч проваджень відкрила Державна податкова служба проти компаній за 11 місяців 2025 року. Це на 35% більше, ніж до початку повномасштабної війни, але на 1,7% менше, ніж торік. Кожне 5 провадження цьогоріч відкрито проти бізнесу у сфері оптової торгівлі. 

Автор:
Світлана Манько