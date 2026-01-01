4,5 тысячи проверок бизнеса запланировала налоговая в 2026 году: кто в перечне

4,5 тысяч проверок запланировала Государственная налоговая служба в 2026 году. 78% всех визитов – в компании, а каждая пятая – в ФЛП. Больше проверок запланировано на весну. По количеству визитов налоговики лидируют Киев и область, Днепропетровщина и Львовщина.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

По данным аналитиков, проверок ГНС будет на 5% меньше, чем в прошлом. Пик активности налоговиков предварительно приходится на март и апрель. А вот меньше всего визитов нанесут налоговики в начале года: всего 278 проверок.

Кому стоит ждать проверки налоговой? ​

Больше всего в этом году ГНС планирует уделить компаниям — на них приходится 78% или 3 542 запланированных проверок. Также запланировано 1016 проверок ФЛП. А вот у бизнесов, по которым есть вопросы по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ, запланировано только 258 проверок.

«Проблемных» компаний в перечне не так уж много: у 5 бизнесов возбуждено дело о банкротстве, 3 компании в состоянии прекращения и 1 компания пытается восстановить платежеспособность с помощью санации.

Больше всего проверок ждет компаний в сфере оптовой торговли и сельского хозяйства — по 21%. С большим отрывом на третьем месте у налоговиков оказались бизнесы, занимающиеся производством пищевых продуктов: 5% проверок.

Наиболее активными будут налоговики столицы и области – 1067 проверок, Днепропетровщины – 372 и Львовщины – 264 проверки.

Традиционно, ДПС посетит и крупнейший бизнес страны. Так, в перечне есть и такие известные компании, как "Нафтогаз Украины", "Камет-сталь", МХП, "Розетка" и NOVUS.

Напомним, более 25 тысяч производств открыла Государственная налоговая служба против компаний за 11 месяцев 2025 года. Это на 35% больше, чем до начала полномасштабной войны, но на 1,7% меньше, чем в прошлом. Каждое 5 производство открыто против бизнеса в сфере оптовой торговли.