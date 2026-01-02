Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,17

--0,18

EUR

49,55

--0,24

Наличный курс:

USD

42,35

42,20

EUR

50,05

49,80

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине официально заработала система Е-аудит: как это изменит налоговый контроль

аудит
В Украине заработала система электронного аудита / Depositphotos

С 1 января 2026 года в Украине заработала система электронного аудита – E-аудит. Это цифровой инструмент современного цифрового инструмента налогового контроля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Новая система призвана сделать отношения между бизнесом и государством максимально прозрачными. Она автоматически анализирует структурированные данные бухгалтерского и налогового учета налогоплательщиков в электронном формате.

"Минимум вмешательств и максимум ответственности. Все быстро и объективно. Фокус контроля, прежде всего, на рисковых операциях. Вместо десятков документов – один стандартизированный электронный файл SAF-T UA", – рассказала и.о. главы Госналоговой Леся Карнаух.

Возможности Е-аудита

  • автоматическая проверка структуры, логической согласованности и полноты данных бухгалтерского учета плательщика;
  • применение аналитических и аудиторских тестов для оценки корректности данных и полноты отражения операций;
  • выявление потенциальных рисков и несоответствий, требующих дополнительного анализа;
  • формирование аналитических выводов для принятия управленческих решений.

Основной источник таких данных – файл SAF-T UA

Этот единственный стандартизированный электронный документ заменяет десятки бумажных форм и содержит ключевую информацию:

  • о хозяйственных операциях;
  • бухгалтерский учет;
  • активы;
  • налоговые обязательства;
  • другие первичные характеристики деятельности налогоплательщика.

В ходе тестирования системы ГНС получила более 900 стандартных аудиторских файлов. Это помогло проверить его работоспособность, усовершенствовать процессы обработки данных и подготовить ее к работе в реальных условиях.

Напомним, в 2026 году налоговая запланировала 4,5 тысячи проверок. 78% всех визитов – в компании, а каждая пятая – в ФЛП. Больше проверок запланировано на весну. По количеству визитов налоговики лидируют Киев и область, Днепропетровщина и Львовщина.

Автор:
Татьяна Бессараб