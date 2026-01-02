- Категория
В Украине официально заработала система Е-аудит: как это изменит налоговый контроль
С 1 января 2026 года в Украине заработала система электронного аудита – E-аудит. Это цифровой инструмент современного цифрового инструмента налогового контроля.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.
Новая система призвана сделать отношения между бизнесом и государством максимально прозрачными. Она автоматически анализирует структурированные данные бухгалтерского и налогового учета налогоплательщиков в электронном формате.
"Минимум вмешательств и максимум ответственности. Все быстро и объективно. Фокус контроля, прежде всего, на рисковых операциях. Вместо десятков документов – один стандартизированный электронный файл SAF-T UA", – рассказала и.о. главы Госналоговой Леся Карнаух.
Возможности Е-аудита
- автоматическая проверка структуры, логической согласованности и полноты данных бухгалтерского учета плательщика;
- применение аналитических и аудиторских тестов для оценки корректности данных и полноты отражения операций;
- выявление потенциальных рисков и несоответствий, требующих дополнительного анализа;
- формирование аналитических выводов для принятия управленческих решений.
Основной источник таких данных – файл SAF-T UA
Этот единственный стандартизированный электронный документ заменяет десятки бумажных форм и содержит ключевую информацию:
- о хозяйственных операциях;
- бухгалтерский учет;
- активы;
- налоговые обязательства;
- другие первичные характеристики деятельности налогоплательщика.
В ходе тестирования системы ГНС получила более 900 стандартных аудиторских файлов. Это помогло проверить его работоспособность, усовершенствовать процессы обработки данных и подготовить ее к работе в реальных условиях.
Напомним, в 2026 году налоговая запланировала 4,5 тысячи проверок. 78% всех визитов – в компании, а каждая пятая – в ФЛП. Больше проверок запланировано на весну. По количеству визитов налоговики лидируют Киев и область, Днепропетровщина и Львовщина.