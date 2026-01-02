В Украине официально заработала система Е-аудит: как это изменит налоговый контроль

С 1 января 2026 года в Украине заработала система электронного аудита – E-аудит. Это цифровой инструмент современного цифрового инструмента налогового контроля.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной налоговой службы Украины.

Новая система призвана сделать отношения между бизнесом и государством максимально прозрачными. Она автоматически анализирует структурированные данные бухгалтерского и налогового учета налогоплательщиков в электронном формате.

"Минимум вмешательств и максимум ответственности. Все быстро и объективно. Фокус контроля, прежде всего, на рисковых операциях. Вместо десятков документов – один стандартизированный электронный файл SAF-T UA", – рассказала и.о. главы Госналоговой Леся Карнаух.

Возможности Е-аудита

автоматическая проверка структуры, логической согласованности и полноты данных бухгалтерского учета плательщика;

применение аналитических и аудиторских тестов для оценки корректности данных и полноты отражения операций;

выявление потенциальных рисков и несоответствий, требующих дополнительного анализа;

формирование аналитических выводов для принятия управленческих решений.

Основной источник таких данных – файл SAF-T UA

Этот единственный стандартизированный электронный документ заменяет десятки бумажных форм и содержит ключевую информацию:

о хозяйственных операциях;

бухгалтерский учет;

активы;

налоговые обязательства;

другие первичные характеристики деятельности налогоплательщика.

В ходе тестирования системы ГНС получила более 900 стандартных аудиторских файлов. Это помогло проверить его работоспособность, усовершенствовать процессы обработки данных и подготовить ее к работе в реальных условиях.

Напомним, в 2026 году налоговая запланировала 4,5 тысячи проверок. 78% всех визитов – в компании, а каждая пятая – в ФЛП. Больше проверок запланировано на весну. По количеству визитов налоговики лидируют Киев и область, Днепропетровщина и Львовщина.