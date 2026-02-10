2,1 млрд грн под контролем: Счетная палата проверяет финансирование партий

Счетная палата приступила к аудиту соответствия использования государственных средств, выделенных на финансирование деятельности политических партий. Проверка охватит 2,1 млрд грн, выделенных в 2023-2025 годах, и направлена на повышение прозрачности и финансовой дисциплины партий.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Счетной палаты.

Аудит политического финансирования

10 февраля 2026 г. Счетная палата Украины начала аудит использования государственных средств, выделенных на финансирование уставной деятельности политических партий. Проверка проводится в соответствии с Законом Украины "О политических партиях в Украине" и Планом работы на 2026 год.

В рамках аудита будут исследоваться нормативно-правовые документы, организационно-распорядительные акты, первичная документация, финансовая и другая отчетность, подтверждающая использование средств.

Государственное финансирование политических партий является важным инструментом обеспечения прозрачности политического процесса и снижения коррупционных рисков. Эффективность этого механизма зависит от соблюдения законодательства и надлежащего контроля над расходами.

Аудит охватит 2,1 млрд грн, выделенных на партии в 2023-2025 годах. Проверка позволит установить законность использования этих средств, выявить возможные нарушения, определить их причины и предоставить обоснованные рекомендации по устранению недостатков.

Результаты аудита будут способствовать повышению прозрачности и подотчетности политических партий, усилению финансовой дисциплины и снижению коррупционных рисков в государственном финансировании политической деятельности.

Контроль за аудитом осуществляет член Счетной палаты Елизавета Пушко-Цибуляк. К проверке привлечены аудиторы Департамента контроля в сфере обороны, безопасности, судопроизводства, правоохранительной деятельности и юстиции Счетной палаты.