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Очередной удар по бизнесу Завертайлов: в Киеве пострадала пекарня возле Софийского собора

Завертайло пекарня
Три из четырех заведений сети Завертайло были повреждены в результате атак врага в разное время. Фото из открытых источников.

В результате очередной массированной ракетно-дроновой атаки российской армии на Киев получила повреждения пекарня-кафе "Завертайло", расположенная неподалеку от Софийского собора.

Об этом сообщил соучредитель сети Станислав Завертайло в своем Instagram.

"На этот раз, "Завертайло" возле Софии. Не знаю, что еще здесь сказать. Еду туда, самое большое волнение за гостей и команду", - написал ресторатор.

Речь идет о заведении на улице Владимирской, 24а. Локация была открыта в апреле 2023 г. и стала вторым заведением бренда в столице. В настоящее время пекарня закрыта. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Серия ударов по бизнесу Завертайлов

Это уже третье попадание по заведениям рестораторов Станислава и Анны Завертайло с начала полномасштабного вторжения.

В августе 2025 года почти полностью была разрушена кондитерская Honey по улице Жилянской, 25. Это было новейшее и современное заведение сети: с собственным дизайном, новой концепцией и акцентом на украинское кондитерское искусство. Его открыли только в прошлом году, инвестировав около 12–15 миллионов гривен кредитных средств. По оценкам владельца сети Станислава Завертайла, на полное восстановление тогда потребовалось не менее 200 тысяч евро.  

А в мае этого года россиян повредили пекарню-кафе "Завертайло" на Подоле. Тогда российский дрон попал рядом с заведением, из-за чего были повреждены здания, улица и само кафе.

Справка: супруги Станислав и Анна Завертайло развивают в столице две известные гастрономические сети — кондитерские Honey (работают более 10 лет, локации на Подоле, Золотых воротах и в ЦУМе) и пекарни " Завертайло".

В настоящее время сеть "Завертайло" насчитывает четыре заведения. Наибольшее пространство сети площадью 800 кв. м предприниматели запустили в августе 2026 года по улице Антоновича

Автор:
Елена Черкасец

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