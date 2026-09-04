Черговий удар по бізнесу Завертайлів: у Києві постраждала пекарня біля Софійського собору

Унаслідок чергової масованої ракетно-дронової атаки російської армії на Київ зазнала пошкоджень пекарня-кафе "Завертайло", розташована неподалік Софійського собору.

Про це повідомив співзасновник мережі Станіслав Завертайло у своєму Instagram.

"Цього разу, "Завертайло" біля Софії. Не знаю, що ще тут сказати. Їду туди, найбільше хвилювання за гостей і команду", — написав ресторатор.

Йдеться про заклад на вулиці Володимирській, 24а. Локація була відкрита у квітні 2023 року і стала другим закладом бренду в столиці. Наразі пекарня зачинена. Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється.

Серія ударів по бізнесу Завертайлів

Це вже третє влучання по закладах рестораторів Станіслава та Анни Завертайло від початку повномасштабного вторгнення.

У серпні 2025 року майже повністю була зруйнована кондитерська Honey на вулиці Жилянській, 25. Це був найновіший і найсучасніший заклад мережі: із власним дизайном, новою концепцією та акцентом на українське кондитерське мистецтво. Його відкрили лише торік, інвестувавши близько 12–15 мільйонів гривень кредитних коштів. За оцінками власника мережі Станіслава Завертайла, на повне відновлення тоді знадобилося щонайменше 200 тисяч євро.

А у травні цього року росіян пошкодили пекарню-кафе "Завертайло" на Подолі. Тоді російський дрон влучив поруч із закладом, через що були пошкоджені будівлі, вулиця та саме кафе.

Довідка: подружжя Станіслава та Анни Завертайло розвиває в столиці дві відомі гастрономічні мережі — кондитерські Honey (працюють понад 10 років, локації на Подолі, Золотих воротах та в ЦУМі) та пекарні "Завертайло".

Наразі мережа "Завертайло" нараховує чотири заклади. Найбільший простір мережі площею 800 кв. м підприємці запустили у серпні 2026 року на вулиці Антоновича