Без ранкової кави: через атаку РФ постраждала пекарня "Завертайло" на Подолі та низка інших закладів

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки рф у ніч на 24 травня у Києві було пошкоджено пекарню-кафе "Завертайло" на Подолі.

пише Delo.ua, про це повідомив власник закладу та мережі кондитерських Honey Станіслав Завертайло у своєму Інстаграмі.

За його словами, російський дрон або ракета влучили поруч із закладом, через що були пошкоджені будівлі, вулиця та саме кафе.

"Вибачте, що трохи помʼятий, ніч була жахливою. "Завертайло" на Подолі приймає "вітання" від "освободітєлєй" сусідів. Російська ракета чи дрон влучили поруч — пошкоджені будинки, вулиця, наш заклад. Тому ранкова кава сьогодні трошки відміняється", — написав ресторатор.

Він також закликав українців підтримувати Збройні сили України.

"Донатьте на ЗСУ. Це досі єдина причина, чому ми ще маємо можливість відкривати двері своїх закладів зранку", — наголосив Завертайло.

Це вже не перше влучання по закладах Станіслава та Анни Завертайло. У минулому році, у серпні, також постраждав заклад мережі Honey на вулиці Жилянській, 25, який внаслідок російської атаки був майже повністю зруйнований. За оцінками власника мережі Станіслава Завертайла, на повне відновлення тоді знадобилося щонайменше 200 тисяч євро.

Від тимчасових втрат до вимушеного закриття

Цієї ж ночі пошкоджень зазнала низка інших закладів столиці.

Про це повідомив "Реве та стогне ресторатор".

Серед постраждалих закладів є ті, що вже заявили про швидке відновлення роботи, а також ті, які після чергового удару закриваються остаточно.

Так, кав'ярня Sita повідомила, що тимчасово працюватимуть без вікон, однак планують відновити повноцінну роботу вже за кілька днів.

Найближчим часом також обіцяє відкритися Tbiliso на Подолі: у закладі вибито вікна, тому сьогодні він не працює.

Водночас у Brewsell на Лук’янівці заявили, що цього разу перевідкритися вже не зможуть. У закладі зазначили, що після попередніх атак відновлювалися шість разів, однак нинішні пошкодження стали критичними.

Також ушкоджень зазнали Hogo, "Львівські круасани", Seaters на Хрещатику, "Кюртош" на Подолі, Espresso Window та офіс трейдерів зеленої кави Fest Coffee Mission.

Львівські круасани також зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки у ніч на 24 травня, проте про відкриття закладу не повідомляють.

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня російські війська завдали масованого удару ракетами та дронами по Києву. Внаслідок атаки були пошкоджені будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві та головний офіс "Укрпошти" на Майдані Незалежності.

Також повністю знищено торговельний центр "Квадрат". Вогонь охопив і розташований поруч ринок — більшість торгових павільйонів вигоріли вщент.