Читати українською
Без утреннего кофе: из-за атаки РФ пострадала пекарня "Завертайло" на Подоле и ряд других заведений
В результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ в ночь на 24 мая в Киеве была повреждена пекарня-кафе "Завертайло" на Подоле.
пишет Delo.ua, об этом сообщил владелец заведения и сети кондитерских Honey Станислав Завертайло в своем Инстаграмме.
По его словам, российский дрон или ракета попали рядом с заведением, из-за чего были повреждены здания, улица и само кафе.
"Извините, что немного помят, ночь была ужасной. "Завертайло" на Подоле принимает "поздравления" от "освободителей" соседей. Российская ракета или дрон попали рядом — поврежденные дома, улица, наше заведение. Поэтому утренний кофе сегодня немного отменяется", — написал рестор.
Он также призвал украинцев поддерживать вооруженные силы Украины.
"Донатьте на ВСУ. Это до сих пор единственная причина, почему у нас еще есть возможность открывать двери своих заведений утром", — подчеркнул Завертайло.
Это уже не первое попадание по заведениям Станислава и Анны Завертайло. В прошлом году, в августе, также пострадало заведение сети Honey на улице Жилянской, 25, которое в результате российской атаки было почти полностью разрушено. По оценкам владельца сети Станислава Завертайла, на полное восстановление тогда потребовалось не менее 200 тысяч евро.
От временных потерь к вынужденному закрытию
Этой же ночью повреждения получил ряд других заведений столицы.
Об этом сообщил "Ревет и стонет ресторатор".
Среди пострадавших заведений есть те, что уже заявили о скором возобновлении работы, а также те, которые после очередного удара закрываются окончательно.
Так, кафе Sita сообщила, что временно будут работать без окон, однако планируют возобновить полноценную работу уже через несколько дней.
В ближайшее время также обещает открыться Tbiliso на Подоле: в заведении выбиты окна, поэтому сегодня он не работает.
В то же время в Brewsell на Лукьяновке заявили, что в этот раз переоткрыться уже не смогут. В заведении отметили, что после предварительных атак восстанавливались шесть раз, однако нынешние повреждения стали критическими.
Также повреждения получили Hogo, "Львовские круасаны", Seaters на Крещатике, "Кюртош" на Подоле, Espresso Window и офис трейдеров зеленого кофе Fest Coffee Mission.
Напомним, в ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву. В результате атаки были повреждены здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и головной офис "Укрпочты" на Майдане Незалежности.
Также полностью уничтожен торговый центр "Квадрат". Огонь охватил и расположенный рядом рынок — большинство торговых павильонов выгорело дотла.