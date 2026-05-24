Без утреннего кофе: из-за атаки РФ пострадала пекарня "Завертайло" на Подоле и ряд других заведений

В результате массированной ракетно-дроновой атаки РФ в ночь на 24 мая в Киеве была повреждена пекарня-кафе "Завертайло" на Подоле.

пишет Delo.ua, об этом сообщил владелец заведения и сети кондитерских Honey Станислав Завертайло в своем Инстаграмме.

По его словам, российский дрон или ракета попали рядом с заведением, из-за чего были повреждены здания, улица и само кафе.

"Извините, что немного помят, ночь была ужасной. "Завертайло" на Подоле принимает "поздравления" от "освободителей" соседей. Российская ракета или дрон попали рядом — поврежденные дома, улица, наше заведение. Поэтому утренний кофе сегодня немного отменяется", — написал рестор.

Он также призвал украинцев поддерживать вооруженные силы Украины.

"Донатьте на ВСУ. Это до сих пор единственная причина, почему у нас еще есть возможность открывать двери своих заведений утром", — подчеркнул Завертайло.

Это уже не первое попадание по заведениям Станислава и Анны Завертайло. В прошлом году, в августе, также пострадало заведение сети Honey на улице Жилянской, 25, которое в результате российской атаки было почти полностью разрушено. По оценкам владельца сети Станислава Завертайла, на полное восстановление тогда потребовалось не менее 200 тысяч евро.

От временных потерь к вынужденному закрытию

Этой же ночью повреждения получил ряд других заведений столицы.

Об этом сообщил "Ревет и стонет ресторатор".

Среди пострадавших заведений есть те, что уже заявили о скором возобновлении работы, а также те, которые после очередного удара закрываются окончательно.

Так, кафе Sita сообщила, что временно будут работать без окон, однако планируют возобновить полноценную работу уже через несколько дней.

В ближайшее время также обещает открыться Tbiliso на Подоле: в заведении выбиты окна, поэтому сегодня он не работает.

В то же время в Brewsell на Лукьяновке заявили, что в этот раз переоткрыться уже не смогут. В заведении отметили, что после предварительных атак восстанавливались шесть раз, однако нынешние повреждения стали критическими.

Также повреждения получили Hogo, "Львовские круасаны", Seaters на Крещатике, "Кюртош" на Подоле, Espresso Window и офис трейдеров зеленого кофе Fest Coffee Mission.

Львовские круасаны также получили повреждения в результате российской атаки в ночь на 24 мая, однако об открытии заведения не сообщают.

Напомним, в ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар ракетами и дронами по Киеву. В результате атаки были повреждены здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве и головной офис "Укрпочты" на Майдане Незалежности.

Также полностью уничтожен торговый центр "Квадрат". Огонь охватил и расположенный рядом рынок — большинство торговых павильонов выгорело дотла.