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Google інвестує $15 млрд у розширення дата-центрів у Малайзії на тлі буму ШІ

Google
Google інвестує $15 млрд у розширення дата-центрів у Малайзії на тлі буму ШІ

Корпорація Alphabet планує спрямувати 15 мільярдів доларів на масштабування дата-центрів та хмарних потужностей у Малайзії, оскільки стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту вимагає розширення обчислювальної інфраструктури.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Програма капіталовкладень розрахована на 2027–2028 роки. Крім зведення нових серверних хабів, Google інвестуватиме в місцеву водну безпеку, генерацію електроенергії та навчальні програми для жителів Малайзії. 

Зокрема, на початку тижня компанія вже анонсувала виділення 160 мільйонів доларів на спільну водну інфраструктуру в штаті Негері-Сембелан, що на південь від Куала-Лумпура.

Завдяки відносно низьким витратам, стабільній інфраструктурі та географічній близькості до Сінгапуру Малайзія перетворилася на ключовий хаб серверних потужностей Південно-Східної Азії, куди також вкладають кошти Oracle, Amazon, Alibaba та ByteDance.

Економічний ефект і робочі місця

За підрахунками компанії, дворічний етап будівництва додасть до економіки країни 1,1 мільярда доларів і щороку забезпечуватиме понад 37 тисяч робочих місць. Після введення дата-центрів в експлуатацію об'єкти підтримуватимуть понад 9 тисяч постійних робочих місць щороку, включно з техніками, інженерами, фахівцями з логістики та безпеки.

Головна інвестиційна директорка Alphabet Рут Порат зазначила на заході в Куала-Лумпурі, що ці вкладення демонструють упевненість у потенціалі керівництва країни та кваліфікації місцевих кадрів. Зі свого боку прем'єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив, що країна володіє стабільністю, талантами й амбіціями, аби бути провідним цифровим центром у регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Alphabet втратила понад $500 млрд капіталізації. Ринкова капіталізація Alphabet, материнської компанії Google, скоротилася більш ніж на $500 млрд за один день після публікації квартальної звітності. Акції компанії впали майже на 13% і досягли шестимісячного мінімуму на тлі побоювань інвесторів щодо величезних витрат на штучний інтелект та його впливу на рекламний бізнес Google.

Автор:
Максим Кольц

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