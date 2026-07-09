На заході України побудують три біометанові заводи: куди продаватимуть паливо

Компанія Vitagro Energy збудує три нові біометанові заводи на заході України. Проєкт передбачає запуск підприємств у Хмельницькій, Тернопільській та Рівненській областях, що дозволить компанії значно розширити свій “зелений” бізнес.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в Ukraine Investment Catalogue 2026.

Нові промислові об'єкти планують звести у селах Нагірянка на Тернопільщині, Ріпна на Хмельниччині та Зоря на Рівненщині. Сумарна потужність трьох підприємств очікується на рівні 3 мільйонів кубічних метрів біометану на рік.

Окрім генерації газу, технологічний цикл передбачає щорічне виробництво 66 тисяч тонн високоякісних рідких та твердих органічних добрив як побічного продукту, а також генерацію 0,4 Мегавата електроенергії для забезпечення власних потреб підприємств.

Загальна вартість реалізації інвестиційного проєкту оцінюється у 35,9 мільйона доларів США. З цієї суми понад 17,7 мільйона доларів компанія готова інвестувати з власних коштів, а решту — близько 23,6 мільйона доларів — планує залучити через інструменти акціонерного та проєктного фінансування.

Базовою сировиною для заводів стануть відходи тваринництва з власних ферм компанії, а також додаткові джерела біомаси, а ключовим ринком збуту для виробленого палива визначено країни Європейського Союзу.

На сьогодні інвестор уже завершив етап оренди земельних ділянок під майбутні потужності, а сам проєкт перебуває на стадії розробки техніко-економічного обґрунтування.

Очікується, що будівництво кожного окремого об'єкта триватиме близько двох років. За попередніми фінансовими розрахунками компанії, після виходу на повну потужність кожен із трьох заводів забезпечуватиме від 3,7 до 5 мільйонів доларів щорічної виручки та приноситиме 1,8–2,5 мільйона доларів EBITDA на рік.

Біоенергетичні комплекси в Україні

Протягом травня в Україні анонсували запуск ще кількох аналогічних об'єктів. Зокрема, на Тернопільщині будівництво біометанового комплексу запланувала компанія "Соколів Енерджі" зі структури групи OKKO.

Водночас агропромислова група "Укрпромінвест-Агро" через свою компанію"УПІ-Енерджі" має намір звести біоенергетичний комплекс на Вінниччині, який щорічно вироблятиме 13 млн м³ біометану.

Нагадаємо, уряд України схвалив програму розвитку виробництва біометану до 2035 року, яка передбачає зростання виробництва до 2,1 млрд кубометрів на рік і посилення енергетичної незалежності.