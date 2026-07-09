На западе Украины построят три биометановых завода: куда будут продавать топливо

Компания Vitagro Energy построит три новых биометановых завода на западе Украины. Проект предусматривает запуск предприятий в Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях, что позволит компании значительно расширить свой "зеленый" бизнес.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в Ukraine Investment Catalogue 2026.

Новые промышленные объекты планируют построить в селах Нагирянка на Тернопольщине, Репна в Хмельницкой области и Заря в Ровенской области. Суммарная мощность трех предприятий ожидается на уровне 3 миллионов кубических метров биометана в год .

Кроме генерации газа, технологический цикл предусматривает ежегодное производство 66 тысяч тонн высококачественных жидких и твердых органических удобрений как побочного продукта, а также генерацию 0,4 мегаватта электроэнергии для обеспечения собственных потребностей предприятий.

Общая стоимость реализации инвестиционного проекта оценивается в 35,9 миллиона долларов США. Из этой суммы более 17,7 миллиона долларов компания готова инвестировать из собственных средств, а остальные — около 23,6 миллиона долларов — планирует привлечь через инструменты акционерного и проектного финансирования.

Базовым сырьем для заводов станут отходы животноводства из собственных ферм компании, а также дополнительные источники биомассы, а ключевым рынком сбыта для производимого топлива определены страны Европейского Союза .

На сегодняшний день инвестор уже завершил этап аренды земельных участков под будущие мощности, а сам проект находится на стадии разработки технико-экономического обоснования.

Ожидается, что строительство каждого отдельного объекта будет длиться около двух лет. По предварительным финансовым расчетам компании, после выхода на полную мощность, каждый из трех заводов будет обеспечивать от 3,7 до 5 миллионов долларов ежегодной выручки и будет приносить 1,8–2,5 миллиона долларов EBITDA в год.

Биоэнергетические комплексы в Украине.

В мае в Украине анонсировали запуск еще нескольких аналогичных объектов. В частности, в Тернопольской области строительство биометанового комплекса запланировала компания "Соколов Энерджи" из структуры группы OKKO.

В то же время агропромышленная группа "Укрпроминвест-Агро" через свою компанию "УПИ-Энерджи" намерена построить биоэнергетический комплекс в Винницкой области, который ежегодно будет производить 13 млн м³ биометана.

Напомним, правительство Украины одобрило программу развития производства биометана до 2035 года, предусматривающую рост производства до 2,1 млрд кубометров в год и усиление энергетической независимости.