Українська металургія втрачає позиції через війну, бар’єри ЄС і дешевий імпорт

Українська металургія у 2026 році працює під тиском війни, високих витрат на енергоносії, торговельних бар’єрів ЄС і зростання імпорту на внутрішньому ринку. У першому півріччі виробництво сталі скоротилося на 3%, а видобуток залізної руди — на 18,8%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані GMK.center.

Галузь залишається вразливою до ракетних і дронових атак, перебоїв з електропостачанням, пошкодження промислової та транспортної інфраструктури, логістичних проблем і дефіциту працівників. Додатковий тиск створюють одні з найвищих цін на енергоносії в Європі.

За оцінками, спад виробництва у металургії може коштувати Україні 0,6% ВВП у 2026 році. Це відображає зменшення внеску галузі в економіку.

Проблеми посилюються і на зовнішніх ринках. У першому півріччі 2026 року експорт плоского прокату скоротився на 8,1%, а сортового прокату — на 41,7%.

Це особливо відчутно для українських виробників, оскільки ЄС традиційно був основним ринком збуту української сталі. Торік до Євросоюзу постачали 85% готового сортового прокату та 86% готового плоского прокату.

Нові європейські регуляторні вимоги також підвищують вартість української продукції на ринку ЄС. Йдеться про механізм вуглецевого коригування імпорту та нові тарифні квоти, які фактично створюють додаткові торговельні бар’єри.

Очікується, що лише нові квоти можуть скоротити експорт української сталі на 1,3-1,5 млн тонн на рік.

Водночас на внутрішньому ринку зростає частка імпортної сталі. У першому півріччі 2026 року імпорт плоского прокату збільшився на 2,3%, а сортового прокату — на 64%.

Основними постачальниками стали Туреччина і Китай. Вони мають переваги через нижчі витрати на енергоносії, стабільніші умови роботи та доступ до дешевшої сировини, зокрема російських напівфабрикатів.

Через це українські металургійні підприємства втрачають позиції на власному ринку. У першому півріччі пропозиція вітчизняної сталі скоротилася на 7,6%, тоді як частка імпорту у споживанні сталі зросла до 43,8%. Роком раніше вона становила 37%.

За прогнозами, якщо тиск з боку торговельних обмежень ЄС збережеться, виробництво сталі в Україні може знизитися до 6,5 млн тонн у 2026 році та 5,8 млн тонн у 2027 році.

Це буде нижче за історичний мінімум 2023 року, коли українські металурги виробили 6,2 млн тонн сталі.

Зауважимо, виробництво металопродукції в Україні за 5 місяців 2026 року впало порівняно з аналогічним періодом 2025 року у всіх трьох базових секторах. Виплавка чавуну зменшилася на 0,6%, виробництво сталі скоротилося на 6,1%, а випуск готового прокату продемонстрував падіння на 6,7%.