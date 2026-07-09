Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,48

--0,03

EUR

50,69

--0,19

Готівковий курс:

USD

44,56

44,47

EUR

51,15

50,95

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські металурги скоротили виробництво металопрокату

сталь
Українські металурги скоротили виробництво металопрокату

Українські металургійні підприємства у січні-червні 2026 року скоротили виробництво товарного металопрокату на 4,3% у річному вимірі — до 2,94 млн тонн. Виплавка сталі за цей період знизилася на 3,2% — до 3,57 млн тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

Виробництво чавуну в першому півріччі майже не змінилося проти аналогічного періоду минулого року та становило 3,66 млн тонн. Зниження склало 0,2%.

Водночас у червні металургійні підприємства наростили виробництво основних видів продукції. Виплавка сталі за місяць сягнула 690,8 тис. тонн. Це на 11,2% більше, ніж у червні 2025 року, та на 9,7% більше, ніж у травні 2026 року.

Виробництво чавуну в червні зросло на 1,3% у річному вимірі та на 5,7% проти травня — до 670,6 тис. тонн. Випуск металопрокату збільшився на 6,5% рік до року та на 11,5% до попереднього місяця — до 599,8 тис. тонн.

За підсумками 2025 року металургійна галузь України збільшила виробництво товарного металопрокату на 4,8% — до 6,52 млн тонн. Виплавка чавуну тоді зросла на 11,2% — до 7,88 млн тонн, а виробництво сталі скоротилося на 2,2% — до 7,41 млн тонн.

Зауважимо, виробництво металопродукції в Україні за 5 місяців 2026 року впало порівняно з аналогічним періодом 2025 року у всіх трьох базових секторах. Виплавка чавуну зменшилася на 0,6%, виробництво сталі скоротилося на 6,1%, а випуск готового прокату продемонстрував падіння на 6,7%.

Автор:
Тетяна Гойденко