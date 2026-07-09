Українські металурги скоротили виробництво металопрокату

Українські металургійні підприємства у січні-червні 2026 року скоротили виробництво товарного металопрокату на 4,3% у річному вимірі — до 2,94 млн тонн. Виплавка сталі за цей період знизилася на 3,2% — до 3,57 млн тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані об'єднання підприємств "Укрметалургпром".

Виробництво чавуну в першому півріччі майже не змінилося проти аналогічного періоду минулого року та становило 3,66 млн тонн. Зниження склало 0,2%.

Водночас у червні металургійні підприємства наростили виробництво основних видів продукції. Виплавка сталі за місяць сягнула 690,8 тис. тонн. Це на 11,2% більше, ніж у червні 2025 року, та на 9,7% більше, ніж у травні 2026 року.

Виробництво чавуну в червні зросло на 1,3% у річному вимірі та на 5,7% проти травня — до 670,6 тис. тонн. Випуск металопрокату збільшився на 6,5% рік до року та на 11,5% до попереднього місяця — до 599,8 тис. тонн.

За підсумками 2025 року металургійна галузь України збільшила виробництво товарного металопрокату на 4,8% — до 6,52 млн тонн. Виплавка чавуну тоді зросла на 11,2% — до 7,88 млн тонн, а виробництво сталі скоротилося на 2,2% — до 7,41 млн тонн.

Зауважимо, виробництво металопродукції в Україні за 5 місяців 2026 року впало порівняно з аналогічним періодом 2025 року у всіх трьох базових секторах. Виплавка чавуну зменшилася на 0,6%, виробництво сталі скоротилося на 6,1%, а випуск готового прокату продемонстрував падіння на 6,7%.