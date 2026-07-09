Украинские металлурги сократили производство металлопроката

Украинские металлургические предприятия в январе-июне 2026 года сократили производство товарного металлопроката на 4,3% в годовом исчислении — до 2,94 млн тонн. Выплавка стали за этот период снизилась на 3,2% – до 3,57 млн тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Производство чугуна в первом полугодии почти не изменилось против аналогичного периода прошлого года и составило 3,66 млн. тонн. Снижение составило 0,2%.

В июне металлургические предприятия нарастили производство основных видов продукции. Выплавка стали за месяц составила 690,8 тыс. тонн. Это на 11,2% больше, чем в июне 2025 года и на 9,7% больше, чем в мае 2026 года.

Производство чугуна в июне выросло на 1,3% в годовом исчислении и на 5,7% против мая - до 670,6 тыс. тонн. Выпуск металлопроката увеличился на 6,5% год к году и на 11,5% к предыдущему месяцу – до 599,8 тыс. тонн.

По итогам 2025 года металлургическая отрасль Украины увеличила производство товарного металлопроката на 4,8% - до 6,52 млн тонн. Выплавка чугуна тогда выросла на 11,2% - до 7,88 млн. тонн, а производство стали сократилось на 2,2% - до 7,41 млн. тонн.

Заметим, что производство металлопродукции в Украине за 5 месяцев 2026 года упало по сравнению с аналогичным периодом 2025 года во всех трех базовых секторах. Выплавка чугуна снизилась на 0,6%, производство стали сократилось на 6,1%, а выпуск готового проката продемонстрировал падение на 6,7%.