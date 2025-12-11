Виробник безшовних труб "Сентравіс" підвищив фонд оплати праці на 15% і запровадив нову систему винагороди

Український виробник безшовних нержавіючих труб "Сентравіс" (Centravis), що працює в Нікополі на Дніпропетровщині поблизу лінії фронту, провів перегляд системи винагороди та підвищив фонд оплати праці в середньому на 15%. Зарплати ключових виробничих спеціальностей зросли приблизно на 28%, основних – на 14%.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Головною причиною рішення в компанії називають поглиблення дефіциту робітничих кадрів у регіоні. Нікопольський ринок праці стикається з одночасними викликами: відтоком молоді, можливим переходом частини працівників на службу в ЗСУ та виходом старших фахівців на пенсію. Це створює ризик втрати як майбутньої зміни, так і носіїв виробничих компетенцій. Водночас у "Сентравісі" фіксують недостатню кількість співробітників, готових переходити на більш складні технічні ролі.

Для утримання критично важливих фахівців компанія впровадила два тарифікатори – для ключових і основних професій. До першої категорії увійшли вальцювальники, їхні підручні, пресувальники, нагрівальники та клеймувальники.

"Тарифікатор для ключових професій майже на 30% вищий, ніж для основних робочих посад у відповідних грейдах. Кожен співробітник, який готовий навчатися й брати на себе складніші ролі, може перейти до категорії ключових професій і отримати вищий рівень оплати", – зазначила директорка з управління персоналом і корпоративної культури компанії Жанна Суслонова.

Вона додала, що це стратегічна інвестиція у розвиток виробництва та водночас стимул для співробітників, які прагнуть зростати й освоювати складніші професії.

"Сентравіс" також зберіг практику колективного розподілу підвищення всередині підрозділів: команди самостійно визначають пропорції, враховуючи кваліфікацію, багатофункціональність та ініціативність співробітників. Перед запуском нової моделі компанія провела фокус-групи, щоб узгодити механіку змін для змішаних колективів.

В компанії додали, що під час війни працюють в одній із найскладніших кадрових зон України. Оновлення системи винагороди має дві стратегічні цілі – зберегти працівників, які забезпечують безперервність виробництва, та підвищити здатність компанії залучати нових спеціалістів у регіон із гострим дефіцитом кадрів.

Що відомо про "Сентравіс"

"Сентравіс" – український виробник безшовних нержавічних сталевих труб, що працює на глобальному ринку сталевої продукції. Компанія має виробничі потужності в Нікополі та спеціалізується на виробництві труб для енергетичного, машинобудівного, нафтового та газового секторів.

Компанія постачає продукцію як на внутрішній ринок, так і до міжнародних клієнтів, дотримуючись стандартів якості та міжнародних технічних вимог.

На сайті виробника зазначається, що "Сентравіс" входить до топ-10 найбільших світових виробників безшовних нержавіючих труб. Інвестиції в сучасне обладнання та технології перевищили $130 млн.

У 2024 році "Сентравіс" збільшив виробництво на 12,6% – до 13,7 тис. тонн. Це майже дорівнює зростанню 2023 року, коли компанія також збільшила виробництво на 12%. Зокрема, вона виготовила 28 тонн труб за спеціальним замовленням для SpaceX.