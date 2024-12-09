Українські труби використовуватимуть для виробництва водню в Південній Кореї: що відомо

Компанія з Нікополя "Сентравіс" (Centravis) отримала замовлення на безшовні труби для нового заводу з виробництва водню у південнокорейському місті Ульсан. Про це інформує пресслужба компанії.

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Деталі замовлення до Південної Кореї

Зазначається, що клієнт з Південної Кореї (м. Ульсан) замовив труби для печей. Об’єм поставки становить 15 тонн.

Передбачається, що будівництво заводу в Ульсані завершиться у 2026 році. Його потужність складе 92 000 куб /год, або 8,2 тонни. Об’єм інвестицій – близько $157 млн.

Це буде найбільший водневий завод у Південній Кореї. Також Ульсан став головним центром водневої промисловості країни. Нещодавно компанія Hyundai Motor та місцева влада підписали угоду щодо створення водневої екосистеми в місті. Зокрема, корейський виробник автомобілів представив прототип водневого трамвая, що має запас ходу до 150 км і може заправлятися за 10 хвилин.

Крім того, нещодавно у місті представили перший у світі комплекс "водневих квартир", який використовує електроенергію та тепло від водневих паливних елементів, що забезпечує суттєву економію витрат на електроенергію.

Що відомо про попередні поставки та співробітництво

Раніше "Сентравіс" вже виконував замовлення для водневих проектів.

Зокрема, українське підприємство стало учасником проекту з виробництва автомобілів з водневим двигуном в Європейському Союзі.

Також компанія "Сентравіс" уклала угоду про постачання безшовних труб німецькому підприємству, яке спеціалізується на гідравлічних з’єднаннях. Труби використовуватимуться для виготовлення гідравлічних з’єднань з високим ступенем захисту від витоків, зокрема в проєктах, що передбачають використання водню та стисненого природного газу.

Все про компанію

"Сентравіс" входить у топ-10 світових виробників безшовних нержавіючих труб.

Минулого року компанія з Нікополя виготовила 12,2 тис. тонн безшовних нержавіючих труб.

Більше 99% цього обсягу було експортовано в 38 країн світу. Найбільшими споживачами українських безшовних труб є Німеччина, Італія та США.

Delo.ua повідомляло, що австрійська корпорація Kronospan вклала 200 млн євро у деревообробне виробництво на Рівненщині. Близько 60% виготовленої продукції буде експортуватись до країн ЄС та США.