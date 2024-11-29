Австрійська корпорація Kronospan вклала 200 млн євро у деревообробне виробництво на Рівненщині

Європейський виробник дерев'яних плит Kronospan інвестував 200 млн євро у нову виробничу лінію виготовлення OSB-плит на Рівненщині. Близько 60% виготовленої продукції буде експортуватись до країн ЄС та США. Про це повідомило Міністерство економіки України.

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"Це важливий приклад своєчасності і доцільності інвестування в Україну як для європейських, так і для українських компаній", — наголосила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Що відомо про виробництво

Як повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, нове виробництво - це 800 тис. кв. м плит на рік, з яких 60% поїдуть на експорт до Євросоюзу та США.

Таким чином, загальний обсяг інвестицій у завод становить 563 млн євро.

Підприємство є частиною міжнародної корпорації Kronospan (Австрія). При цьому воно - один з лідерів рівненського меблевого кластеру.

У цьому році має такі економічні показники:

2,8 млрд грн реалізованої продукції;

380 млн грн – сплачених податків до бюджетів усіх рівнів;

38,2 тис. грн – середня заробітна плата працівників.

За 20 років роботи в Україні компанія Kronospan інвестувала майже 1 млрд євро в виробництво, з яких 563 млн євро було вкладено в завод на Рівненщині. Зараз на підприємстві працюють майже 800 виробничих спеціалістів, підкреслила Свириденко.

Наразі компанія Kronospan ініціювала створення індустріального парку, основною ідеєю якого є формування меблевого кластеру навколо заводу з виробництва дерев'яних плит.

Компанія вже інвестувала 47 млн євро в підготовчі роботи та інфраструктуру парку, з яких 34 млн євро було вкладено під час війни.

Інформація про Kronospan

Kronospan — найбільша європейська компанія з виробництва дерев’яних плит, яка працює в Україні.

Основний асортимент компанії включає виробництво: