Австрийская корпорация Kronospan вложила 200 млн евро в деревообрабатывающее производство в Ровенской области

Европейский производитель деревянных плит Kronospan инвестировал 200 млн евро в новую производственную линию изготовления OSB-плит в Ровенской области. Около 60% производимой продукции будет экспортироваться в страны ЕС и США. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

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"Это важный пример своевременности и целесообразности инвестирования в Украину как для европейских, так и для украинских компаний", — подчеркнула первая премьер -министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Что известно о производстве

Как сообщил глава Ровенской ОВА Александр Коваль, новое производство – это 800 тыс. кв. м плит в год, из которых 60% поедут на экспорт в Евросоюз и США.

Таким образом, общий объем инвестиций в завод составляет 563 млн евро.

Предприятие является частью международной корпорации Kronospan (Австрия). При этом оно – один из лидеров ровенского мебельного кластера.

В этом году имеет следующие экономические показатели:

2,8 млрд грн реализованной продукции;

380 млн грн – уплаченных налогов в бюджеты всех уровней;

38,2 тыс. грн – средняя заработная плата работников.

За 20 лет работы в Украине компания Kronospan инвестировала почти 1 млрд евро в производство, из которых 563 млн евро было вложено в завод в Ровенской области. Сейчас на предприятии работают около 800 производственных специалистов, подчеркнула Свириденко.

Компания Kronospan инициировала создание индустриального парка, основной идеей которого является формирование мебельного кластера вокруг завода по производству деревянных плит.

Компания уже инвестировала 47 млн евро в подготовительные работы и инфраструктуру парка, из которых 34 млн евро было вложено во время войны.

Информация о Kronospan

Kronospan – крупнейшая европейская компания по производству деревянных плит, работающая в Украине.

Основной ассортимент компании включает производство: