Украинские трубы будут использоваться для производства водорода в Южной Корее: что известно

Компания из Никополя "Сентравис" (Centravis) получила заказы на бесшовные трубы для нового завода по производству водорода в южнокорейском городе Ульсан. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Все детали заказа в Южную Корею

Указывается, что клиент из Южной Кореи (г. Ульсан) заказал трубы для печей. Объем поставки составляет 15 тонн.

Предполагается, что строительство завода в Ульсане завершится в 2026 году. Его мощность составит 92 000 куб/ч или 8,2 тонны. Объем инвестиций – около $157 млн.

Это будет крупнейший водородный завод в Южной Корее. Также Ульсан стал основным центром водородной индустрии страны. Недавно компания Hyundai Motor и местные власти подписали соглашение о создании водородной экосистемы в городе. В частности, корейский производитель автомобилей представил прототип водородного трамвая, имеющий запас хода до 150 км и заправляющийся за 10 минут.

Также недавно в городе представили первый в мире комплекс "водородных квартир", использующий электроэнергию и тепло от водородных топливных элементов, обеспечивающий существенную экономию затрат на электроэнергию.

Что известно о предыдущих поставках и сотрудничестве

Ранее "Сентравис" уже выполнял заказы для водородных проектов.

В частности, украинское предприятие стало участником проекта по производству автомобилей с водородным двигателем в Европейском Союзе.

Также компания "Сентравис" заключила соглашение о поставках бесшовных труб немецкому предприятию, специализирующемуся на гидравлических соединениях. Трубы будут использоваться для изготовления гидравлических соединений с высокой степенью защиты от утечек, в частности, в проектах, предусматривающих использование водорода и сжатого природного газа.

Все о компании

"Сентравис" входит в топ-10 мировых изготовителей бесшовных нержавеющих труб.

В прошлом году компания из Никополя произвела 12,2 тысячи тонн бесшовных нержавеющих труб.

Более 99% этого объема было экспортировано в 38 стран. Крупнейшими потребителями украинских бесшовных труб являются Германия, Италия и США.

Delo.ua сообщало, что австрийская корпорация Kronospan вложила 200 млн евро в деревообрабатывающее производство в Ровенской области. Около 60% производимой продукции будет экспортироваться в страны ЕС и США.