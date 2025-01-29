Співпраця з Ferrari та SpaceX, експорт у 39 країн: нікопольський "Сентравіс" торік виробив 13 700 тонн труб

Нікопольська компанія "Сентравіс" (Centravis), що виробляє безшовні нержавіючі труби, за 2024 рік збільшила виробництво на 12,6% - до 13,7 тис. тонн. Це майже дорівнює зростанню 2023 року, коли компанія також збільшила виробництво на 12%.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Зазначається, що практично весь обсяг виробленої продукції компанією "Сентравіс" у кількості 13,7 тис. тонн було спрямовано на експорт. За словами головного виконавчого директора Юрія Атанасова, крім кількісних показників компанії торік вдалося здійснити багато якісних змін та реалізувати цікаві помітні проєкти.

Зокрема, "Сентравіс" виготовив 28 тонн труб за спеціальним замовленням для SpaceX. Також компанія отримала замовлення на безшовні труби для нового заводу з виробництва водню у південнокорейському місті Ульсан. Було продовжено співпрацю з виробником спорткарів Ferrari і виконано декілька великих замовлень для американського ринку.

Також уточнюється, що торік компанія сплатила 564,7 млн грн податків та зборів, або на 16 млн грн більше, ніж роком раніше.

Що відомо про компанію

Нагадаємо, наразі “Сентравіс” входить в десятку найбільших світових виробників безшовних нержавіючих труб. Компанія має виробничі потужності в містах Нікополь та Ужгород, а також офіси продажів у таких країнах, як США, Німеччина, Італія, Швейцарія, Польща, Об’єднані Арабські Емірати.

У топ-5 країн споживачів українських безшовних труб увійшли Німеччина, США, Італія, Австрія та Іспанія. Всього у 2024 році “Сентравіс” експортував продукцію у 39 країн світу, серед них - Оман, Південна Корея, Австралія, Уругвай тощо.

Раніше Delo.ua писало, що в кінці минулого року "Сентравіс" отримала замовлення на безшовні труби для нового заводу з виробництва водню у південнокорейському місті Ульсан. Клієнт з Південної Кореї замовив труби для печей. Об’єм поставки становить 15 тонн. Передбачається, що будівництво заводу в Ульсані завершиться у 2026 році. Його потужність складе 92 000 куб./год, або 8,2 тонни. Об’єм інвестицій – близько $157 млн.