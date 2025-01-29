Сотрудничество с Ferrari и SpaceX, экспорт в 39 стран: никопольский "Сентравис" в прошлом году произвел 13 700 тонн труб

Никопольская компания "Сентравис" (Centravis), производящая бесшовные нержавеющие трубы, за 2024 год увеличила производство на 12,6% – до 13,7 тыс. тонн. Это почти равняется росту 2023 года, когда компания также увеличила производство на 12%.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что практически весь объем производимой продукции компанией "Сентравис" в количестве 13,7 тыс. тонн был направлен на экспорт.

В частности, "Сентравис" изготовил 28 тонн труб по специальному заказу для SpaceX. Также компания получила заказы на бесшовные трубы для нового завода по производству водорода в южнокорейском городе Ульсан. Продолжалось сотрудничество с производителем спорткаров Ferrari и выполнено несколько крупных заказов для американского рынка.

Также уточняется, что в прошлом году компания уплатила 564,7 млн грн налогов и сборов, или на 16 млн грн больше, чем годом ранее.

Что известно о компании

Напомним, в настоящее время "Сентравис" входит в десятку крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб. Компания имеет производственные мощности в городах Никополь и Ужгород, а также офисы продаж в таких странах как США, Германия, Италия, Швейцария, Польша, Объединенные Арабские Эмираты.

В топ-5 стран потребителей украинских бесшовных труб вошли Германия, США, Италия, Австрия и Испания. Всего в 2024 году "Сентравис" экспортировал продукцию в 39 стран мира, среди них — Оман, Южная Корея, Австралия, Уругвай и т.д.

Ранее Delo.ua писало, что в конце прошлого года "Сентравис" получил заказ на новый завод по производству водорода в южнокорейском городе Ульсан. строительство завода в Ульсане завершится в 2026 году. Его мощность составит 92 000 куб. или 8,2 тонны. Объем инвестиций – около $157 млн.