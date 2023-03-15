"Сентравис" запустил в Ужгороде производство труб для топливных систем автомобилей

Производитель бесшовных нержавеющих труб "Сентравис" (Никополь, Днепропетровская область) открыл новое производство в Ужгороде. Как сообщают в компании, оно специализируется на производстве трубок для топливных систем автомобилей ведущих мировых брендов – Volkswagen, Audi, BMW, Chevrolet.

Общая сумма инвестиций составила более 50 миллионов гривен. На новом заводе работают около 100 работников, но уже в текущем году планируется его расширение и строительство второй очереди. Соответствующие работы начались сразу после открытия первой очереди, их планируется завершить к лету. Планируется также и третья очередь.

"Наша команда давно вынашивала идею нового завода, но война стала драйвером этого процесса, и мы быстро перешли от проектирования к действиям. Общая цель – укрепление наших позиций на мировом рынке и усиление устойчивости компании", – прокомментировал генеральный директор "Сентравис" Юрий Атанасов.

По его словам, менеджмент рассматривал разные локации для нового производства – в Украине и за рубежом, но в итоге было принято решение начать работать именно в Ужгороде.

Основными причинами названо желание инвестировать в свою страну в тяжелое время войны и создать рабочие места для украинских сотрудников, а также близость к западной границе, что позволит еще быстрее доставлять заказы клиентам компании.

"Производство в Ужгороде не будет зависеть от холодного производства в Никополе, потому что первый деформационный проход возможно будет осуществлять на релоцированном стане ХПТ 55 по холодному производству непосредственно на производственной площадке в Ужгороде, но полуфабрикат мы еще будем получать с горячего производства", - отметил руководитель производства в Ужгороде Сергей Шадский.

Напомним, что "Сентравис" входит в десятку самых крупных производителей бесшовных нержавеющих труб в мире. Производство компании сосредоточено в Никополе, который с июля 2022 года регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск, оккупировавших районы Запорожской и Херсонской областей с противоположной стороны Днепра. Из-за этого "Сентравис" даже приостанавливал производство.