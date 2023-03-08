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Россияне накрыли огнем Никополь, есть пострадавшие (ФОТО)
Российские оккупационные войска вечером 8 марта обстреляли из артиллерии Никополь на Днепропетровщине.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"В результате вражеского обстрела пострадали шесть горожан, среди них дети 10 и 11 лет", - говорится в сообщении.
Кроме того, в результате обстрела повреждено более 20 частных домов и хозяйственных построек, газопровод и линии электропередач.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Никополе, который почти каждый день подвергается вражеским обстрелам, до сих пор остается около половины населения. Все, кто имел желание уехать, сделали это в первые дни полномасштабного вторжения РФ.