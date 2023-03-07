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В Никополе осталось 50% жителей, ситуация в районе стабильно тяжелая, - глава ОВА
В Никополе Днепропетровской области, которая почти каждый день подвергается вражеским обстрелам, до сих пор остается около половины населения. Все, кто имел желание уехать, сделали это в первые дни полномасштабного вторжения РФ.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"В городе находится фактически 50% жителей. Работают органы местного самоуправления, органы власти, весь правоохранительный блок – все ветви власти на месте и обеспечивают жизнь жителей территориальной общины", – рассказал он.
По словам Лысака, ситуация на Никопольщине стабильно тяжелая. Каждый день и каждую ночь оккупанты обстреливают район из РСЗО. Бьют по гражданской инфраструктуре, жилым домам, детским садам и больницам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате вражеских обстрелов повреждения получили более 40 учебных и медицинских учреждений Никопольщины. Есть жертвы среди мирного населения.
"Фактически, за прошлый год, по состоянию на сегодняшний день, погибли 38 человек, 159 получили ранения", - подчеркнул Лысак.
Напомним, накануне, 6 марта, после шести утра агрессор в очередной раз ударил по Никопольщине. 4 марта в результате российских обстрелов по Красногригорьевской общине Никопольского района погибли два человека.