Российские войска снова обстреляли Никопольский район: есть погибшие

Два человека погибли 4 марта в результате российских обстрелов по Червоногригоровской общине Никопольского района, сообщил в Telegram-канале начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По его словам, это 57-летняя женщина и 68-летний мужчина. Повреждены восемь частных домов, две хозяйственные постройки, линия электропередачи и газопровод.

Кроме того, из-за обстрела повреждена гостиница в Никополе. Как указал Лысак, обстрелы в субботу враг вел из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Последствия атак еще уточняются.

Напомним, что ранее руководитель области сообщил, что в ночь на 4 марта российские войска обстреляли Марганецкую общину, а утром – Никополь.

В последнем были повреждены частное предприятие и четыре дома, оборвана линия электропередачи. Повреждены две хозяйственных постройки, одна из которых загорелась, однако пожарные пожар потушили. Пострадавших при этом не было.