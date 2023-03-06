ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Армия РФ атаковала ночью Днепропетровщину дронами, а утром ударила из артиллерии

Армия РФ атаковала ночью Днепропетровщину дронами, а утром ударила из артиллерии

Армия страны-агрессора РФ атаковала Днепропетровскую область дронами. А рано утром российские оккупанты нанесли удар из тяжелой артиллерии по Никополю и Красногригорьевской общине.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг атаковал Днепропетровщину четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из Южного командования "Восход" их уничтожили. Вероятно, это были Shahed", - отметил Лысак.

По его словам, ночь в области прошла без обстрелов, но после шести утра агрессор ударил по Никопольщине. Направил тяжелую артиллерию по Красногригорьевской общине и Никополю.

Информация о последствиях обстрелов выясняется.

Как сообщил глава области, предварительно жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, два человека погибли 4 марта в результате российских обстрелов по Красногригоревской общине Никопольского района. Повреждены восемь частных домов, две хозяйственные постройки, линия электропередачи и газопровод.

Автор:
Светлана Манько