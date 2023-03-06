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Армия РФ атаковала ночью Днепропетровщину дронами, а утром ударила из артиллерии
Армия страны-агрессора РФ атаковала Днепропетровскую область дронами. А рано утром российские оккупанты нанесли удар из тяжелой артиллерии по Никополю и Красногригорьевской общине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ночью враг атаковал Днепропетровщину четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из Южного командования "Восход" их уничтожили. Вероятно, это были Shahed", - отметил Лысак.
По его словам, ночь в области прошла без обстрелов, но после шести утра агрессор ударил по Никопольщине. Направил тяжелую артиллерию по Красногригорьевской общине и Никополю.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Информация о последствиях обстрелов выясняется.
Как сообщил глава области, предварительно жертв среди гражданского населения нет.
Отметим, два человека погибли 4 марта в результате российских обстрелов по Красногригоревской общине Никопольского района. Повреждены восемь частных домов, две хозяйственные постройки, линия электропередачи и газопровод.