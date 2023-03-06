Армия РФ атаковала ночью Днепропетровщину дронами, а утром ударила из артиллерии

Армия страны-агрессора РФ атаковала Днепропетровскую область дронами. А рано утром российские оккупанты нанесли удар из тяжелой артиллерии по Никополю и Красногригорьевской общине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью враг атаковал Днепропетровщину четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из Южного командования "Восход" их уничтожили. Вероятно, это были Shahed", - отметил Лысак.

По его словам, ночь в области прошла без обстрелов, но после шести утра агрессор ударил по Никопольщине. Направил тяжелую артиллерию по Красногригорьевской общине и Никополю.

Информация о последствиях обстрелов выясняется.

Как сообщил глава области, предварительно жертв среди гражданского населения нет.

Отметим, два человека погибли 4 марта в результате российских обстрелов по Красногригоревской общине Никопольского района. Повреждены восемь частных домов, две хозяйственные постройки, линия электропередачи и газопровод.