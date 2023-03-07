Армия РФ обстреляла из "Торнадо" Константиновку

Армия страны-агрессора в течение суток обстреливала населенные пункты Донецкой области в нескольких направлениях. За 6 марта россияне убили 1 жителя Донбасса. Еще 7 человек в области получили ранения.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, 6 марта россияне обстреляли из "Торнадо" Константиновку — ранили 2 человека, повредили школу, 4 многоэтажки, частный дом, многочисленные гаражи и автомобили.

На Донецком направлении интенсивный огонь враг вел в Очеретинской общине: повреждено по меньшей мере 5 домов в Нетайлово и Тоненьком, утром произошли авиаракетные удары по Ласточкину и Орловке и артобстрелы по Красногоровке и Каменце.

Ночью россияне обстреляли из артиллерии Карловку, повредили инфраструктурный объект.

Кроме того, в Авдеевке ночью продолжались хаотические обстрелы, а к утру произошли 2 массированных артобстрела и авиаракетный удар — попадание в жилые кварталы. В Марьинском обществе под огонь попали Марьинка, Красногоровка, Победа и Константиновка.

На Горловском направлении 3 человека ранены и 3 дома повреждены в Торецкой общине.

В Соледарской общине разрушен дом в Миньковке, под обстрелами Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Никифоровка, Федоровка, Васюковка и Роздоловка. Громко было в Часовоярской общине.

На Лисичанском направлении повреждено 5 домов в Звановской общине, зафиксировано 8 обстрелов Торской и Заречной Лиманской общины.