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У Нікополі лишилося 50% жителів, ситуація в районі стабільно важка, - голова ОВА
У Нікополі Дніпропетровської області, що майже щодня потерпає від ворожих обстрілів, досі лишається близько половини населення. Усі охочі виїхали у перші дні повномасштабного вторгнення РФ.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"У місті перебуває фактично 50% мешканців. Працюють органи місцевого самоврядування, органи влади, весь правоохоронний блок - всі гілки влади є на місці і забезпечують життя мешканців територіальної громади", - розповів посадовець.
За словами Лисака, ситуація на Нікопольщині стабільно важка. Щодня та щоночі окупанти обстрілюють район із РСЗВ. Б'ють по цивільній інфраструктурі, житлових будинках, дитячих садках та лікарнях.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджень зазнали понад 40 навчальних та медичних закладів Нікопольщини. Є жертви серед мирного населення.
"Фактично, за минулий рік, станом на сьогодні, загинуло 38 людей, 159 отримали поранення", - наголосив Лисак.
Нагадаємо, напередодні, 6 березня, після шостої ранку агресор вкотре вдарив по Нікопольщині. 4 березня внаслідок російських обстрілів по Червоногригорівській громаді Нікопольского району загинули дві людини.