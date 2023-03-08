Восемь месяцев на линии огня. Как сейчас живут жители освобожденных районов Херсона (ФОТО)

Два небольших села на юге Херсонщины: Посад-Покровское и Благодатное. Население первого до войны – 2,6 тыс., второго – до 1 тыс. чел. (в обоих селах вернулось только около 10%). Редакция delo.ua совместно с благотворительным фондом Будущее для Украины (FFU) побывала в Херсонской области, чтобы узнать, как люди выживают в непростых послевоенных условиях, а заодно и помочь всем необходимым.

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Покровское восемь месяцев находилось практически на линии огня, поэтому неповрежденных домов всего несколько. Второе село, которое ВСУ освободили 11 ноября, сначала было стремительно оккупировано полностью, но интенсивные обстрелы не подвергались. Захватчики попали всего в несколько зданий. И это при том, что из села в село проезд авто занимает 10 мин.

Первое, что бросается в глаза в Посаде-Покровском – школа и дом культуры. Оба разрушены дотла еще в первые дни февраля прошлого года. Российские снаряды попали в отдел кадров и учительскую – пол усеян учебниками и дидактическими материалами для учителей.

Сельская школа и последствия прихода "русского мира"

На самом школьном дворе огромная воронка глубиной в 2-3 метра

Здесь была учительская. На полу еще разбросаны пособия для преподавателей и документы

Особенно впечатляет куча старых, кем-то бережно сохранившихся диктантов. Тема: "Профилактика здоровья". Сейчас они разбросаны по полу. Все остальное разбито вдребезги. Здесь же, за стеной – столовая. Среди разбитой посуды, сломанных стульев и столов на одной из парт стоит чудом уцелевшая оранжевая чашка. Невольно в памяти возникают другие "символы несгибаемости" – керамический петушок из разбитого дома в Бородянке на Киевщине.

Разбитая столовая и чашка на одной из парт

Разбросанные по полу диктанты. Некоторые из них датированы еще 2011 годом

Интерьер дома культуры. Наши военные заложили вход мешками для обороны. Как для такого небольшого поселка дворец культуры более чем приличный. К сожалению, был...

Разбитое закулисье. До войны дом культуры собирал на представления людей и из ближних деревень. В зале даже есть бельетаж, к которому после разрушений, правда, предстоит пробираться сквозь лабиринты из обломков и кирпичей

Местные жители ждут прибытия гуманитарных конвоев заранее — собираются в центре села, кто с велосипедами, кто приходит пешком. На этот раз вместе с нашим конвоем в село приехали представители религиозной организации. Привезли концертную программу.

Увидев, как новоприбывшие устанавливают звуковую систему на площади, местные жители тут же облепили их вокруг. Соскучился народ по культурной пище.

"У нас гатило так, что не передать. Мы тогда выехали в Николаев. Только двинулись, то прилетело прямо на то место, где стоял автобус. Тогда в селе около 30 человек осталось. А сейчас люди уже понемногу возвращаются, чтобы восстановить жилье. ", – рассказывает местная жительница Ольга.

Ее семья тоже не желала сначала уезжать, пока снаряд не попал прямо на шиферный забор.

У женщины чудом остались живы кошка и собака. Теперь, как она говорит, они водят во двор "кавалеров". Жизнь продолжается

"Я вышла с мужем на кухню, во время прилета нас спасло дерево. Если бы не оно, думаю, веранду бы снесло вместе с нами. И тогда дети подняли шум. Внучке 12 лет. Поэтому мы и сбежали. Но я очень не хотела. Хотя уже и много наших умерло и так. Кто – от старости, а кто – от болезней. Село же и так вымирало. Но уже вернулось где-то 250 человек", – говорит Ольга.

Молитвенный дом в Посаде-Покровском. В этом тесном помещении нашлось место для кафедры проповедника и кресел для слушателей. У входа стоит пианино, на котором играли во время пения. Его крышку под тяжестью обломков открыть непросто. И даже несмотря на это, инструмент издает очень звонкий звук.

Дом молитвы, комната, где отдыхали прихожане. На столе куча заброшенной посуды, а в заварнике остатки чая, а в сахарнице – окоченелого сахара.

Дом молитвы, скромная библиотека. В шкафчике видны кипы религиозной литературы и всевозможных детских вещей

В некоторых домах пробитые или снесенные крыши накрывают синим брезентом – точный знак, что хозяева уже вернулись домой. К счастью, хоть и зима продолжается, тепло в домах многим удается поддерживать.

"У меня сейчас в доме как в Ташкенте, хоть и пленка вместо потолка. Стены толстенные, а печка греет прекрасно. Воду таскаем из колодца. Электричество – через аккумуляторы. Газа тоже по всей деревне нет, но выручают газовые баллоны. А питьевую воду нам возят. С интернетом… и когда ловит. А так связь неплохая", – рассказывает женщина.

Это село очень пострадало, поскольку оказалось прямо на линии разграничения с российскими оккупантами.

"Там вон, в двух километрах отсюда уже они стояли. Наши их отогнали из-под Николаева, так орки там окопались. У нас никто войны не ожидал. Городская глава 24 февраля свалила и никого не предупредила. Она еще даже не появилась, то распоряжаются вместо нее", – рассказывает жительница села Посад-Покровское, что на Херсонщине, Ольга.

Раздача гуманитарной помощи

Вторая деревня – Благодатное, где на сегодняшний день уже проживает около 350 человек, из которых 50 детей. Пункт выдачи гуманитарной помощи – старостат, где в одной комнате староста принимает селян, а у противоположной стены – врач выслушивает жалобы пациентов. На втором этаже продолжаются уроки. И здесь же жильцы получают помощь.

Если в Посад-Покровском не было видно ни одного скота, то у Благодатного кочуют коровы, по дворам бегают куры и гуси. А иногда и хрюкают свиньи.

"Но вот как зашли, то скот из автоматов расстреливали. Вот так смеялись и веселились. А потом ели. Кур колесами давили. Но 10 ноября они все сразу убежали, а наши ребята уже зашли за пару дней. Но у нас не так все разбили, как в Покровском. У меня вон разве окна вылетели", – говорит местная жительница Людмила.

Местные жители разбирают не только продукты и бытовую химию, но и картонные коробки – их используют, чтобы разжечь огонь в печи

Оба села пережили ужасы войны по-своему, но повсюду нехватка элементарного: от продовольствия до средств гигиены, с чем, собственно, и помогают крестьянам разнообразные волонтерские движения. В частности, и FFU. В этот раз волонтерский конвой привез и продукты, и бытовую химию.

Машины фонда FFU в центре села ждут местных жителей

Вместе с продуктами, средствами гигиены и бытовой химией волонтеры раздавали местным жителям обычные настенные опрокидывающиеся календари с яркими фотографиями, которые охотно разбирали. Пожилая женщина, забыв у входа в старостат свой пакет с едой, ушла с таким календарем домой. Однако, впоследствии, будто спохватившись, она вернулась за продуктами. Но глаз от календаря не отрывала ни на миг.

Как и повсюду, людям в деоккупированных поселках часто не хватает элементарного – продовольствия

По идее, в современных жестоких условиях людям просто необходим наглядный фиксатор времени, на котором они смогут отмечать дни и считать, сколько времени прошло от начала полномасштабного вторжения. И, возможно, однажды обвести красным кругом дату, когда вызванные войной кошмары кончатся и начнется новая жизнь. Сегодня их основная надежда на благотворительные фонды.

Фонд FFU, с которым мы совершили эту поездку, был создан и направлен на сотрудничество для достижения общей цели. В марте прошлого года, всего через несколько недель после начала полномасштабного вторжения РФ, они приступили к организации работы фонда в Варшаве. Именно сюда эвакуировалась большая часть команды вместе с семьями. Сейчас работают два их фонда – в Варшаве и Киеве.

Фонд FFU регулярно помогает жителям деоккупированных территорий

В фонд присоединились специалисты из разных сфер, однако с благотворительностью команда имела дело впервые. Но это их не остановило – команда решила сфокусироваться на проблемах, с которыми столкнулись пострадавшие от войны. Помочь же денежными средствами можно непосредственно на сайте фонда.

Редакция Delo.ua благодарит фонд FFU за приглашение в поезде и содействие в подготовке материала.