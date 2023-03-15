"Сентравіс" запустив в Ужгороді виробництво трубок для паливних систем автомобілів

Виробник безшовних нержавіючих труб "Сентравіс" (Нікополь, Дніпропетровська область) відкрила нове виробництво в Ужгороді. Як повідомляють в компанії, воно спеціалізується на виробництві трубок для паливних систем автомобілів провідних світових брендів - Volkswagen, Audi, BMW, Chevrolet.

Загальна сума інвестицій склала понад 50 мільйонів гривень. На новому заводі працює близько 100 працівників, але вже в поточному році планується його розширення і будівництво другої черги. Відповідні роботи розпочалися одразу після відкриття першої черги, їх планується завершити до літа. Планується також і третя черга.

"Наша команда давно виношувала ідею нового заводу, але війна стала драйвером цього процесу і ми швидко перейшли від проектування до дій. Загальна мета – зміцнення наших позицій на світовому ринку та посилення стійкості компанії", – прокоментував генеральний директор "Сентравіс" Юрій Атанасов.

За його словами, менеджмент розглядав різні локації для нового виробництва – в Україні та за кордоном, але врешті було ухвалено рішення розпочати працювати саме в Ужгороді.

Основними причинами названо бажання інвестувати в свою країну у важкий час війни та створити робочі місця для українських працівників, а також близькість до західного кордону, що в свою чергу дасть можливість ще швидше доставляти замовлення клієнтам компанії.

"Виробництво в Ужгороді не буде залежати від холодного виробництва в Нікополі, тому що перший деформаційний прохід можливо буде здійснювати на релокованому стані ХПТ 55 з холодного виробництва безпосередньо на виробничому майданчику в Ужгороді, але напівфабрикат ми ще будемо отримувати з гарячого виробництва", - зазначив керівник виробництва в Ужгороді Сергій Шадський.

Нагадаємо, що "Сентравіс" входить в десятку найбільших виробників безшовних нержавіючих труб у світі. Виробництво компанії зосереджено у Нікополі, який з липня 2022 року регулярно зазнає обстрілів з боку російських військ, що окупували райони Запорізької та Херсонської областей з протилежного боку Дніпра. Через це "Сентравіс" навіть призупиняв виробництво.