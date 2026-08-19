Зима будет дорогой: в Европе газ подорожал вдвое, а электричество — на 50%

Европейские домохозяйства и бизнес готовятся к очередному масштабному скачку расходов на коммунальные услуги с приближением отопительного сезона. Контракты на поставку природного газа в зимний период уже стоят более чем вдвое дороже показателей аналогичного периода прошлого года, тогда как стоимость электроэнергии в Германии — крупнейшем энергетическом рынке региона — выросла на 50%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

Блокада Ормузского пролива и дефицит СПГ

Стремительное удорожание энергоносителей спровоцировано падением поставок топлива с Ближнего Востока, и расходы могут возрасти еще больше, если война в Иране затянется. Наибольшее давление ощущается в сегменте сжиженного природного газа (СПГ). Приблизительно одна пятая его мировых потоков была перекрыта вследствие блокировки критически важного Ормузского пролива.

Хотя главный удар от перебоев пришелся на страны Азии, тамошние импортеры начали агрессивно переманивать партии СПГ с европейского направления, предлагая поставщикам более высокие цены. Такая ситуация существенно усложнила для европейских стран процесс закачки топлива в подземные хранилища, запасы в которых опустились до самого низкого сезонного уровня за всю историю наблюдений.

Давление на потребителей и аналогии с кризисом 2022 года

Рост оптовых цен уже начинает ощутимо давить на кошельки потребителей и подстегивает общую инфляцию. К примеру, в Великобритании уже прогнозируют, что с наступлением октября счета граждан за коммунальные услуги взлетят до трехлетнего максимума.

Текущая ситуация все отчетливее напоминает события 2022 года, когда полномасштабное вторжение России в Украину повлекло за собой острый дефицит газа и привело к панике на биржах.

В то же время нынешние котировки пока еще далеки от рекордных показателей четырехлетней давности. Европу значительно защищает стремительное расширение мощностей солнечной и других видов возобновляемой энергетики, построенных за последние годы. Однако нынешнее напряжение снова подчеркивает глубокую зависимость и чрезвычайную чувствительность континента к импорту ископаемого топлива, поскольку темпы модернизации электрических сетей не успевают из-за нестабильности "зеленой" генерации.

Вызовы перед началом отопительного сезона

Аналитики отмечают, что истощение запасов в хранилищах не означает, что европейцы столкнутся с полным отсутствием газа зимой, однако странам придется платить гораздо больше за привлечение глобальных партий ресурса. Обладая существенно меньшим запасом прочности, чем обычно, и всего шесть недель до официального старта сезона обогрева, правительства стран Европы снова оказываются перед выбором: срочно вмешиваться с помощью финансовых субсидий или столкнуться с ростом общественного недовольства.

Напомним, цены на газ в Европе приближаются к максимумам из-за аномальной жары. Высокое потребление кондиционеров и ремонтные работы на ключевых месторождениях существенно давили на газовый баланс региона.