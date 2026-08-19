Зима буде дорогою: у Європі газ подорожчав удвічі, а електрика — на 50%

Європейські домогосподарства та бізнес готуються до чергового масштабного стрибка витрат на комунальні послуги із наближенням опалювального сезону. Контракти на постачання природного газу в зимовий період уже коштують більш ніж удвічі дорожче за показники аналогічного періоду минулого року, тоді як вартість електроенергії в Німеччині — найбільшому енергетичному ринку регіону — зросла на 50%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Блокада Ормузької протоки та дефіцит СПГ

Стрімке подорожчання енергоносіїв спровоковане падінням постачань палива з Близького Сходу, і витрати можуть зрости ще більше, якщо війна в Ірані затягнеться. Найбільший тиск відчувається в сегменті скрапленого природного газу (СПГ). Приблизно одна п'ята його світових потоків була перекрита внаслідок блокування критично важливої Ормузької протоки.

Хоча головний удар від перебоїв припав на країни Азії, тамтешні імпортери почали агресивно переманювати партії СПГ з європейського напрямку, пропонуючи постачальникам значно вищі ціни. Така ситуація суттєво ускладнила для європейських країн процес закачування палива до підземних сховищ, запаси в яких наразі опустилися до найнижчого сезонного рівня за всю історію спостережень.

Тиск на споживачів та аналогії з кризою 2022 року

Зростання оптових цін уже починає відчутно тиснути на гаманці споживачів і підганяє загальну інфляцію. Наприклад, у Великій Британії вже прогнозують, що з настанням жовтня рахунки громадян за комунальні послуги злетять до трирічного максимуму.

Поточна ситуація дедалі виразніше нагадує події 2022 року, коли повномасштабне вторгнення Росії в Україну спричинило гострий дефіцит газу та призвело до паніки на біржах.

Водночас нинішні котирування поки що залишаються далекими від рекордних показників чотирирічної давнини. Європу значною мірою захищає стрімке розширення потужностей сонячної та інших видів відновлюваної енергетики, збудованих за останні роки. Проте теперішня напруга знову підкреслює глибоку залежність і надзвичайну чутливість континенту до імпорту викопного палива, оскільки темпи модернізації електричних мереж не встигають за нестабільністю "зеленої" генерації.

Виклики перед початком опалювального сезону

Аналітики зазначають, що виснаження запасів у сховищах не означає, що європейці зіткнуться з повною відсутністю газу взимку, проте країнам доведеться платити значно більше за залучення глобальних партій ресурсу. Маючи суттєво менший запас міцності, ніж зазвичай, і всього шість тижнів до офіційного старту сезону обігріву, уряди країн Європи знову опиняються перед вибором: терміново втручатися за допомогою фінансових субсидій або зіткнутися зі зростанням суспільного невдоволення.

Нагадаємо, ціни на газ у Європі наближаються до максимумів через аномальну спеку. Високе споживання кондиціонерів і ремонтні роботи на ключових родовищах суттєво тиснули на газовий баланс регіону.