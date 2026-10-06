Набережным шоссе частично ограничат движение: когда и как будут проезжать авто

В Киеве 6 октября частично ограничат движение по Набережному шоссе в Печерском районе. На участке от Подола в направлении моста Метро будут ремонтировать дождевую канализацию.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Набережным шоссе в Киеве ограничат движение

На участке дороги от Подола в направлении моста Метро специалисты Печерского дорожно-эксплуатационного управления будут проводить ремонт дождевой канализации.

Работы продлятся с 8:00 до 20:00. В настоящее время для автомобилей оставят только одну полосу движения, поэтому водителям следует учесть возможные задержки во время поездок по этому маршруту.

В "Киевавтодоре" отметили, что при неблагоприятных погодных условиях график проведения работ может измениться.

Коммунальная корпорация извинилась перед водителями за временные неудобства и призвала учесть ограничения при планировании маршрута.

Напомним, в Киеве введены временные ограничения движения автотранспорта через мосты столицы во время воздушной тревоги. Логистика между левым и правым берегами существенно изменена в целях безопасности граждан.