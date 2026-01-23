В Украине взялись за владельцев крупнейших Telegram-каналов с многомиллионной аудиторией: кто они и сколько не платят налоги

Бюро экономической безопасности Украины начало досудебное расследование деятельности телеграмм-каналов с многомиллионной аудиторией. Речь идет о возможных нарушениях налогового и финансового законодательства.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении БЭБ.

В ведомстве отмечают, что зарабатывающие на коммерческой деятельности телеграмм-каналы должны прозрачно отчитываться о доходах и выполнять налоговые обязательства в соответствии с законами Украины.

" Правила едины для всех - независимо от платформы, аудитории или формата деятельности", - подчеркнули в БЭБ.

Владельцы пяти крупнейших телеграмм-каналов не платят налоги

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал расследование о Telegram-каналах "миллионники", в частности:

"Инсайдер",

"Украина Сейчас",

"Украина Online",

"Реальная война",

"Times of Ukraine".

Он утверждает, что эти каналы — "это бизнес, в котором обращаются миллиарды и абсолютно не видят налоговая".

По данным источников на рынке, на которые ссылается Железняк, проплаченный пост на одном из этих каналов стоит минимум $2000–4000, но негласные владельцы телеграмм-каналов декларируют символические суммы доходов — "в лучшем случае несколько десятков тысяч долларов в год".

Что известно о владельцах Telegram-каналов

Олег Арутюнян и Богдан Тимащук – "Times of Ukraine" и "Украина online"

Это единственные владельцы с топ-каналов, открыто позиционирующих себя в Telegram. Оба совладельца агентства "Тоба", занимающегося продвижением каналов.

Официальные доходы Арутюняна в 2024 году составили чуть больше полумиллиона гривен, в 2025 – около 100 тыс. грн. У Тимащука в 2025 году официальный доход составлял 2,5 млн. грн. Железняк отметил, что до 2021 года официально он не зарабатывает более 130 тыс. в год. Но в это же время он купил BMW X6 и дом в Ирпене.

По словам Железняка, реальные заработки намного выше – миллионы гривен в месяц, большинство из которых не декларируются.

Андрей Сахаров – "Инсайдер"

31-летний харьковчанин, бывший выпускник следственно-криминалистического факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. По данным расследования, он имеет четыре квартиры в пригороде Киева и два люксовых автомобиля – Audi RSQ8 2020 года и Mercedes S-Class 2023 года.

Сахаров как ФЛП задекларировал в 2025 году около 9 млн грн, что в 40 раз больше, чем до начала полномасштабной войны. Основной доход, по всей вероятности, поступает из рекламы и политических заказов на канале.

"Например, есть выплаты от Поплавского университета. Они совпадают с волнами положительных публикаций о нем на Telegram-канале", — говорит нардеп.

Также Сахаров владеет фондом Help. В 2023 году через него прошло 8,5 млн гривен, а в 2024 – уже более 13 млн. гривен.

Вячеслав Мишалов – "Украина время"

40-летний Мишалов из Днепра, он владеет несколькими компаниями в сфере недвижимости, в том числе на Кипре. Его стиль жизни включает путешествия на престижные курорты, в частности Куршевель, и роскошные автомобили, в частности Porsche Panamera.

В то же время Железняк отметил, что у Мишалова были высокие официальные доходы еще до запуска канала, но сейчас его Telegram-деятельность приносит еще большие прибыли.

Вадим Климовец – "Реальная война"

Владельцем этого канала является 31-летний Вадим Климовец. Он из Волынской области, основная недвижимость зарегистрирована в Луцке. Там же зарегистрированы и две другие компании, в которых он является либо собственником, либо совладельцем.

Климовец любит путешествовать, в том числе в 2023 году, несмотря на призывной возраст, ездил в Барселону. Передвигается владелец канала на BMW X6 в 2023 году. Официальные доходы с Telegram-канала показывают около 1,5 млн грн в год, однако реальные заработки могут быть значительно больше, поскольку большая часть рекламы и заказных постов, вероятно, не проходит через официальные транзакции.

Запрет Telegram в Украине

Еще в марте 2024 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, предлагавшийся урегулировать работу социальной сети Telegram и других соцсетей в Украине.

Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей, через которые распространяется массовая информация, в соответствии с законами "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".

Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявлял, что Киев не может регулировать мессенджер Telegram, поэтому парламент может принять закон, согласно которому "либо социальные сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает".

Украинская разведка подтверждает, что использование Telegram несет в себе определенные риски для национальной безопасности страны, поэтому необходимо найти способы решения этой проблематики. заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.