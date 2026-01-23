Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

--0,01

EUR

50,52

--0,15

Наличный курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,92

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине взялись за владельцев крупнейших Telegram-каналов с многомиллионной аудиторией: кто они и сколько не платят налоги

телегрм
БЭБ начало досудебное расследование деятельности ряда телеграмм-каналов «миллионников» / БЄБ

Бюро экономической безопасности Украины начало досудебное расследование деятельности телеграмм-каналов с многомиллионной аудиторией. Речь идет о возможных нарушениях налогового и финансового законодательства.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении БЭБ.

В ведомстве отмечают, что зарабатывающие на коммерческой деятельности телеграмм-каналы должны прозрачно отчитываться о доходах и выполнять налоговые обязательства в соответствии с законами Украины.

" Правила едины для всех - независимо от платформы, аудитории или формата деятельности", - подчеркнули в БЭБ.

Владельцы пяти крупнейших телеграмм-каналов не платят налоги

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал расследование о Telegram-каналах "миллионники", в частности:

  • "Инсайдер",
  • "Украина Сейчас",
  • "Украина Online",
  • "Реальная война",
  • "Times of Ukraine".

Он утверждает, что эти каналы — "это бизнес, в котором обращаются миллиарды и абсолютно не видят налоговая".

По данным источников на рынке, на которые ссылается Железняк, проплаченный пост на одном из этих каналов стоит минимум $2000–4000, но негласные владельцы телеграмм-каналов декларируют символические суммы доходов — "в лучшем случае несколько десятков тысяч долларов в год".

Что известно о владельцах Telegram-каналов

Олег Арутюнян и Богдан Тимащук – "Times of Ukraine" и "Украина online"

Это   единственные владельцы   с топ-каналов, открыто позиционирующих себя в Telegram. Оба совладельца агентства "Тоба", занимающегося продвижением каналов.

Официальные доходы Арутюняна в 2024 году составили чуть больше полумиллиона гривен, в 2025 – около 100 тыс. грн. У Тимащука в 2025 году официальный доход составлял 2,5 млн. грн. Железняк отметил, что до 2021 года официально он не зарабатывает более 130 тыс. в год. Но в это же время он купил BMW X6 и дом в Ирпене.

По словам Железняка, реальные заработки намного выше – миллионы гривен в месяц, большинство из которых не декларируются.

Фото 2 — В Украине взялись за владельцев крупнейших Telegram-каналов с многомиллионной аудиторией: кто они и сколько не платят налоги
Фото: t.me/yzheleznyak

Андрей Сахаров – "Инсайдер"

31-летний харьковчанин, бывший выпускник следственно-криминалистического факультета Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. По данным расследования, он имеет четыре квартиры в пригороде Киева и два люксовых автомобиля – Audi RSQ8 2020 года и Mercedes S-Class 2023 года.

Сахаров как ФЛП задекларировал в 2025 году около 9 млн грн, что в 40 раз больше, чем до начала полномасштабной войны. Основной доход, по всей вероятности, поступает из рекламы и политических заказов на канале.

"Например, есть выплаты от Поплавского университета. Они совпадают с волнами положительных публикаций о нем на Telegram-канале", — говорит нардеп.

Также Сахаров владеет фондом Help. В 2023 году через него прошло 8,5 млн гривен, а в 2024 – уже более 13 млн. гривен.

Фото 3 — В Украине взялись за владельцев крупнейших Telegram-каналов с многомиллионной аудиторией: кто они и сколько не платят налоги
Фото: t.me/yzheleznyak

Вячеслав Мишалов – "Украина время"

40-летний Мишалов из Днепра, он владеет несколькими компаниями в сфере недвижимости, в том числе на Кипре. Его стиль жизни включает путешествия на престижные курорты, в частности Куршевель, и роскошные автомобили, в частности Porsche Panamera.

В то же время Железняк отметил, что у Мишалова были высокие официальные доходы еще до запуска канала, но сейчас его Telegram-деятельность приносит еще большие прибыли.

Фото 4 — В Украине взялись за владельцев крупнейших Telegram-каналов с многомиллионной аудиторией: кто они и сколько не платят налоги
Фото: t.me/yzheleznyak

Вадим Климовец – "Реальная война"

Владельцем этого канала является 31-летний Вадим Климовец. Он из Волынской области, основная недвижимость зарегистрирована в Луцке. Там же зарегистрированы и две другие компании, в которых он является либо собственником, либо совладельцем.

Климовец любит путешествовать, в том числе в 2023 году, несмотря на призывной возраст, ездил в Барселону. Передвигается владелец канала на BMW X6 в 2023 году. Официальные доходы с Telegram-канала показывают около 1,5 млн грн в год, однако реальные заработки могут быть значительно больше, поскольку большая часть рекламы и заказных постов, вероятно, не проходит через официальные транзакции.

Фото 5 — В Украине взялись за владельцев крупнейших Telegram-каналов с многомиллионной аудиторией: кто они и сколько не платят налоги
Фото: t.me/yzheleznyak

Запрет Telegram в Украине

Еще в марте 2024 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, предлагавшийся   урегулировать работу социальной сети Telegram   и других соцсетей в Украине.

Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей, через которые распространяется массовая информация, в соответствии с законами "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".

Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявлял, что   Киев не может регулировать мессенджер Telegram, поэтому парламент может принять закон, согласно которому "либо социальные сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает".

Украинская разведка подтверждает, что использование Telegram несет в себе определенные риски для национальной безопасности страны, поэтому необходимо найти способы решения этой проблематики.   заявил   представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Автор:
Светлана Манько