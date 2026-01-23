В Україні взялися за власників найбільших Telegram-каналів із багатомільйонною аудиторією: хто вони та скільки не платять податків

Бюро економічної безпеки України розпочало досудове розслідування щодо діяльності телеграм-каналів із багатомільйонною аудиторією. Йдеться про ймовірні порушення податкового та фінансового законодавства.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у повідомленні БЕБ.

У відомстві зазначають, що телеграм-канали, які заробляють на комерційній діяльності, повинні прозоро звітувати про доходи та виконувати податкові зобов’язання відповідно до законів України.

"Правила єдині для всіх — незалежно від платформи, аудиторії чи формату діяльності", -наголосили в БЕБ.

Власники п’яти найбільших телеграм-каналів не платять податків

Народний депутат Ярослав Железняк опублікував розслідування про Telegram-канали "мільйонники", зокрема:

"Інсайдер",

"Україна Сейчас",

"Україна Online",

"Реальна війна",

"Times of Ukraine".

Він стверджує, що ці канали — "це бізнес, в якому обертаються мільярди, і які абсолютно не бачить податкова".

За даними джерел на ринку, на які посилається Железняк, проплачений пост на одному з цих каналів коштує щонайменше $2000–4000, але негласні власники телеграм-каналів декларують символічні суми доходів — "у кращому випадку кілька десятків тисяч доларів на рік".

Що відомо про власників Telegram-каналів

Олег Арутюнян і Богдан Тимащук – "Times of Ukraine" та "Україна online"

Це єдині власники з топ-каналів, які відкрито позиціонують себе в Telegram. Обидва співвласники агенції "Тоба", що займається просуванням каналів.

Офіційні доходи Арутюняна у 2024 році склали трохи більше пів мільйона гривень, у 2025 – близько 100 тис. грн. У Тимащука у 2025 році офіційний дохід складав 2,5 млн грн. Железняк зауважив, що до 2021 року офіційно він не заробляє більше ніж 130 тис. на рік. Але в цей же час він купив BMW X6 і будинок в Ірпені.

За словами Железняка, реальні заробітки набагато вищі – мільйони гривень на місяць, більшість з яких не декларуються.

Андрій Сахаров – "Інсайдер"

31-річний харків’янин, колишній випускник слідчо-криміналістичного факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. За даними розслідування, він має чотири квартири в передмісті Києва та дві люксові автівки – Audi RSQ8 2020 року та Mercedes S-Class 2023 року.

Сахаров як ФОП задекларував у 2025 році близько 9 млн грн, що у 40 разів більше, ніж до початку повномасштабної війни. Основний дохід, ймовірно, надходить із реклами та політичних замовлень на каналі.

"Наприклад, є виплати від університету культури Поплавського. Вони збігаються з хвилями позитивних публікацій про нього на Telegram-каналі", — каже нардеп.

Також Сахаров володіє фондом Help. У 2023 році через нього пройшло 8,5 млн гривень, а в 2024 — вже понад 13 млн.

В'ячеслав Мішалов – "Україна час"

40-річний Мішалов з Дніпра, він володіє кількома компаніями у сфері нерухомості, зокрема на Кіпрі. Його стиль життя включає подорожі на престижні курорти, зокрема Куршевель, і розкішні авто, зокрема Porsche Panamera.

Водночас Железняк зауважив, що Мішалов мав високі офіційні доходи ще до запуску каналу, але зараз його Telegram-діяльність приносить ще більші прибутки.

Вадим Климовець – "Реальна війна"

Власником цього каналу є 31-річний Вадим Климовець. Він із Волинської області, основна нерухомість зареєстрована в Луцьку. Там же зареєстровані і дві інші компанії, в яких він є або власником, або співвласником.

Климовець любить подорожувати, у тому числі в 2023 році попри призовний вік їздив до Барселони. Пересувається власник каналу на BMW X6 2023 року. Офіційні доходи з Telegram-каналу показують близько 1,5 млн грн на рік, проте реальні заробітки можуть бути значно більшими, оскільки велика частина реклами і замовних постів ймовірно не проходить через офіційні транзакції.

Заборона Telegram в Україні

Ще у березні 2024 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонувалося врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Законопроєкт вносить важливі зміни в сферу медійного законодавства, виділяючи провайдерів платформ для спільного доступу до інформації як окрему категорію медійних суб’єктів. Ці платформи повинні характеризуватися наявністю сторінок та облікових записів, через які розповсюджується масова інформація, відповідно законів "Про медіа" та "Про авторське право і суміжні права".

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявляв, що Київ не може регулювати месенджер Telegram, тому парламент може ухвалити закон, за яким "або соціальні мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває".

Українська розвідка підтверджує, що використання Telegram несе в собі певні ризики для національної безпеки країни, тому необхідно знайти способи вирішення цієї проблематики, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.