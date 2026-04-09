Удар по бизнесу: владелец "Новой почты" раскритиковал принятые Верховной Радой законы о налогах

Владелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк подверг критике принятые Верховной Радой законы о продлении 5% военного сбора на три года после войны и налогообложении цифровых платформ.

Как сообщает Delo.ua, об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что Верховная Рада нанесла удар по бизнесу, приняв закон о продлении 5% военного сбора на три года после войны, аргументированный потребностью в финансировании восстановления.

"Но восстановление страны и экономики – это не увеличение налогов, а их уменьшение. Это создание лучших условий для бизнеса, ведь экономику развивают не чиновники, а предприниматели. Поэтому депутаты фактически отсрочили восстановление экономики еще на три года", – убежден Поперешнюк.

По его словам, второй удар – принятый закон о налогообложении доходов с цифровых платформ (так называемый " налог на OLX "). Бизнесмен считает, что он коснется нескольких миллионов активных украинцев, пытающихся самостоятельно обеспечить себя необходимыми ресурсами.

"Это люди, которые не просят ничего от государства, а работают курьерами, таксистами, торгуют между собой и оказывают друг другу услуги. Это ощутимо ударит по их кошелькам, а значит - по всей экономике. А еще приведет к росту количества проверок, штрафов, судебных споров, коррупции и теневых схем", - констатировал он.

Он напомнил, что парламент готовит рассмотреть законопроект с планами о налогообложении международных посылок.

Поперешнюк ранее предупреждал, что налогообложение всех международных посылок стоимостью до 150 евро нанесет удар по экономике, коснется качества жизни украинцев и окажет негативное влияние на работу украинских производителей и ритейлеров, а также может привести к коллапсу таможенных процедур.

"Я не могу понять логику этих действий, ведь ожидаемые дополнительные доходы бюджета от этих нововведений на уровне 1% можно получить другими, менее токсичными средствами…", - подытожил бизнесмен.

Ранее глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев подверг критике владельца компании "Новая почта" Владимира Поперешнюка за идею сократить государственные расходы "по меньшей мере вдвое", чтобы избежать финансовой катастрофы.