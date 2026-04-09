Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Наличный курс:

USD

43,55

43,40

EUR

50,90

50,65

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Удар по бизнесу: владелец "Новой почты" раскритиковал принятые Верховной Радой законы о налогах

налоги
Владелец "Новой почты" подверг критике принятые Верховной Радой законы о налогах / Depositphotos

Владелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк подверг критике принятые Верховной Радой законы о продлении 5% военного сбора на три года после войны и налогообложении цифровых платформ.

Как сообщает Delo.ua, об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что Верховная Рада нанесла удар по бизнесу, приняв закон о продлении 5% военного сбора на три года после войны, аргументированный потребностью в финансировании восстановления.

"Но восстановление страны и экономики – это не увеличение налогов, а их уменьшение. Это создание лучших условий для бизнеса, ведь экономику развивают не чиновники, а предприниматели. Поэтому депутаты фактически отсрочили восстановление экономики еще на три года", – убежден Поперешнюк.

По его словам, второй удар – принятый закон о налогообложении доходов с цифровых платформ (так называемый " налог на OLX "). Бизнесмен считает, что он коснется нескольких миллионов активных украинцев, пытающихся самостоятельно обеспечить себя необходимыми ресурсами.

"Это люди, которые не просят ничего от государства, а работают курьерами, таксистами, торгуют между собой и оказывают друг другу услуги. Это ощутимо ударит по их кошелькам, а значит - по всей экономике. А еще приведет к росту количества проверок, штрафов, судебных споров, коррупции и теневых схем", - констатировал он.

Он напомнил, что парламент готовит рассмотреть законопроект с планами о налогообложении международных посылок.

Поперешнюк ранее предупреждал, что налогообложение всех международных посылок стоимостью до 150 евро нанесет удар по экономике, коснется качества жизни украинцев и окажет негативное влияние на работу украинских производителей и ритейлеров, а также может привести к коллапсу таможенных процедур.

"Я не могу понять логику этих действий, ведь ожидаемые дополнительные доходы бюджета от этих нововведений на уровне 1% можно получить другими, менее токсичными средствами…", - подытожил бизнесмен.

Ранее глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев подверг критике владельца компании "Новая почта" Владимира Поперешнюка за идею сократить государственные расходы "по меньшей мере вдвое", чтобы избежать финансовой катастрофы.

Автор:
Светлана Манько