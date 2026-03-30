Гетманцев раскритиковал владельца "Новой почты" за идею сократить расходы бюджета вдвое

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев подверг критике владельца компании "Новая почта" Владимира Поперешнюка за идею сократить государственные расходы "по меньшей мере вдвое", чтобы избежать финансовой катастрофы.

Как сообщает Delo.ua, об этом Гетманцев написал в Фейсбук.

Почему нельзя сократить расходы бюджета

"Давно уже не реагирую на апостолов секты простых решений. Но иногда людям нужно напоминать, с кем они имеют дело. Потому что люди забывают. А забывать нельзя, потому что человеку легко впасть в искушение простых решений сложных проблем", - заметил нардеп.

Он подверг критике идею Поперешнюка, который предлагает сократить государственные расходы «по меньшей мере вдвое» одновременно с отменой налогов.

Нардеп проанализировал предложение по цифрам. Гетманцев напомнил, что плановые расходы государственного бюджета на 2026 год составляют 4 767,2 млрд грн, из которых 2 807,1 млрд грн – расходы на безопасность и оборону. То есть, на этот сектор идет 59% расходов государственного бюджета.

Гетманцев предположил, что Поперешнюк имел в виду сокращение половины невоенных расходов и привел их структуру, а именно:

26,2% – обслуживание государственного долга;

24,6% - социальная защита (трансферт Пенсионного фонда, люди с инвалидностью, многодетные семьи и т.п.);

12,9% – медицина;

11,5% – трансферты местным бюджетам, где преобладающую долю занимает образовательная субвенция;

9% – экономическая деятельность;

7,5% – образование (за пределами образовательной субвенции);

1,6% – другие функции (культура, спорт, экология, ЖКХ).

Нардеп подчеркнул, что только 6,6% идет непосредственно на общегосударственные функции без долговых платежей (содержание органов государственного управления и другие государственные функции). Гетманцев констатирует, что всего 84% невоенных расходов составляют социалка, трансферты местным бюджетам и обслуживание госдолга.

"Печально известный кэшбек (выплаты за приобретение украинских товаров в розничной сети, к которому сейчас добавилось импортное топливо ), что я также последовательно не поддерживаю, занимает в этой структуре от силы 0,3-0,5%, в зависимости от какого периода будут продолжаться выплаты", - утверждает нардеп.

По его словам, предлагая сократить невоенные расходы вдвое, Поперешнюк предлагает сократить медиков, педагогов, их зарплаты, прекратить выплаты лицам с инвалидностью, ветеранам.

Гетманцев также отверг возможность перестать обслуживать государственный долг.

"Хотел бы искренне попросить всех специалистов по соцсетям в сфере налогообложения, публичных финансов и футурологии, несколько придержать лошадей, по крайней мере до наступления мира, а если уж это никак невозможно, то хотя бы проверять свои предположения на имеющихся в открытом доступе цифрах, чтобы не попадать в неудобное положение".

Что предлагает владелец "Новой почты"

Владелец "Новой почты" напомнил, что Даниил Гетманцев с трибуны Верховной Рады заявил, что страна на грани "финансовой катастрофы", фактически признав результаты деятельности властей.

Поперешнюк написал, что если постоянно увеличивать государственные расходы, уже сегодня вдвое превышающие доходы, набирать все больше кредитов, обещая кредиторам ухудшение условий для бизнеса - катастрофа неизбежна.

По мнению бизнесмена, чтобы его избежать, нужно сбалансировать государственный бюджет. А для этого необходимо:

сократить государственные расходы по меньшей мере вдвое,

снизить налоговое и регуляторное давление на экономику, чтобы расширить налогооблагаемую базу.

"Ибо чтобы иметь больше молока, нужно "лучше кормить и размножать стадо коров", а не "сильнее их доить и пускать на мясо". Экономика лучше развивается в условиях свободы, а не тогда, когда ее подавляют со всех сторон. Поэтому нужны дерегуляция, приватизация, сокращение государственных расходов и снижение налогов. Но для этого надо думать Поперешнюк.

Ранее Гетманцев заявлял, что если нынешний финансовый кризис сохранится, Украина может столкнуться с "финансовой трагедией " уже в апреле.