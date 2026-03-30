Гетманцев розкритикував власника "Нової пошти" за ідею скоротити витрати бюджету вдвічі

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев розкритикував власника компанії "Нова пошта" Володимира Поперешнюка за ідею скоротити державні витрати "щонайменше вдвічі", щоб уникнути фінансової катастрофи.

Як повідомляє Delo.ua, про це Гетманцев написав у Фейсбук.

Чому не можна скоротити видатки бюджету

"Давно вже не реагую на апостолів секти простих рішень. Але іноді людям треба нагадувати, з ким вони мають справу. Бо люди забувають. А забувати не можна, бо людині легко впасти в спокусу простих рішень складних проблем", - зауважив нардеп.

Він розкритикував ідею Поперешнюка, який пропонує скоротити державні витрати «щонайменше вдвічі» одночасно зі скасуванням податків.

Нардеп проаналізував пропозицію на цифрах. Гетманцев нагадав, що планові видатки державного бюджету на 2026 рік складають 4 767,2 млрд грн, з яких 2 807,1 млрд грн - видатки на безпеку й оборону. Тобто на цей сектор йде 59% видатків державного бюджету.

Гетманцев припустив, що Поперешнюк мав на увазі скорочення половини невійськових видатків та навів їх структуру, а саме:

26,2% - обслуговування державного боргу;

24,6% - соціальний захист (трансферт Пенсійному фонду, люди з інвалідністю, багатодітні сімʼї тощо);

12,9% - медицина;

11,5% - трансферти місцевим бюджетам, де переважну частку займає освітня субвенція;

9% - економічна діяльність;

7,5% - освіта (поза межами освітньої субвенції);

1,6% - інші функції (культура, спорт, екологія, ЖКГ).

Нардеп підкреслив, що лише 6,6% йде безпосередньо на загальнодержавні функції без боргових платежів (утримання органів державного управління та інші державні функції). Гетманцев констатує, що загалом 84% невійськових видатків складають соціалка, трансферти місцевим бюджетам та обслуговування держборгу.

"Сумнозвісний кешбек (виплати за придбання українських товарів у роздрібній мережі, до якого зараз додалося імпортне паливо), що я також послідовно не підтримую, займає у цій структурі від сили 0,3-0,5%, залежно до якого періоду триватимуть виплати", - стверджує нардеп.

За його словами, пропонуючи скоротити невійськові видатки вдвічі, Поперешнюк пропонує скоротити медиків, освітян, їхні зарплати, припинити виплати особам з інвалідністю, ветеранам.

Гетманцев також відкинув можливість перестати обслуговувати державний борг.

"Хотів би щиро попросити всіх фахівців з соцмереж у сфері оподаткування, публічних фінансів та футурології, дещо притримати коней, принаймні до настання миру, а якщо вже це ніяк не можливо, то хоча б перевіряти своїх припущення на цифрах, що є у відкритому доступі, аби не потрапляти у незручне становище", - підсумував нардеп.

Що пропонує власник "Нової пошти"

Власник "Нової пошти " нагадав, що Данило Гетманцев з трибуни Верховної Ради заявив, що країна на межі "фінансової катастрофи", фактично визнавши результати діяльності влади.

Поперешнюк написав, що якщо постійно збільшувати державні витрати, які вже сьогодні вдвічі перевищують доходи, набирати дедалі більше кредитів, обіцяючи кредиторам погіршення умов для бізнесу - катастрофа неминуча.

На думку бізнесмена, щоб її уникнути, потрібно збалансувати державний бюджет. А для цього необхідно:

скоротити державні витрати щонайменше вдвічі,

знизити податковий і регуляторний тиск на економіку, щоб розширити базу оподаткування.

"Бо щоб мати більше молока, потрібно "краще годувати і розмножувати стадо корів", а не "сильніше їх доїти та пускати на м’ясо". Економіка краще розвивається в умовах свободи, а не тоді, коли її придушують з усіх боків. Тому потрібні дерегуляція, приватизація, скорочення державних витрат і зниження податків. Але для цього треба думати про майбутнє країни, а не про майбутні вибори", - вважає Поперешнюк.

Раніше Гетманцев заявляв, що якщо нинішня фінансова криза збережеться, Україна може зіткнутися з "фінансовою трагедією" вже у квітні.