Українцям почали нараховувати кешбек за лютий: виплати отримають понад чотири мільйони громадян

гривні
Українці почали отримувати кешбек за лютий / Depositphotos

З 27 березня розпочинається перерахування коштів за січень 2026 року. Виплати отримають понад 4,1 млн користувачів, які накопичили суму понад 2 гривні та активували картку "Національного кешбеку" у застосунку "Дія". 

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкіллля та сілського господарства.

За час роботи програми обсяг куплених українських товарів перевищив 67,38 млрд грн. За даними відомства, найближчим часом також очікується старт виплат за лютий.

Нові правила нарахування з 1 березня

Програма перейшла на диференційовану модель, де розмір компенсації залежить від категорії товару:

  • 15% кешбеку нараховується на категорії з високою часткою імпорту: побутова хімія, косметика, товари для дому та ремонту, одяг, взуття, сири та канцелярія; 
  • 5% діє у сегментах, де українські виробники мають сильні позиції: м’ясо, молоко, овочі, фрукти, солодощі, аптечні товари та консервація.

"Такий підхід дозволяє більш точно спрямовувати державну підтримку і стимулювати попит саме в тих категоріях, де є потенціал для заміщення імпорту", — наголосили в міністерстві.

Перевірити відсоток нарахування на конкретний товар можна на порталі "Зроблено в Україні" або через сканер штрихкодів у застосунку "Дія".

На що можна витратити кошти?

Накопичені кошти можна використати на безготівкову оплату послуг та товарів:

  • комунальні та поштові послуги; 
  • продукти харчування, ліки та медичні вироби українського виробництва; 
  • книги та друкована продукція; 
  • благодійні внески на підтримку ЗСУ.

Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів, які беруть участь у програмі.

Кешбек на пальне

З 20 березня до програми долучилися понад 150 мереж АЗС. Тепер українці отримують компенсацію за заправку авто:

  • 15% — на дизельне пальне;
  • 10% — на бензин; 
  • 5% — на автогаз.

Раніше повідомлялося, що програма "Національний кешбек" не припинить роботу автоматично 30 червня. Її функціонування триватиме й надалі.

Автор:
Тетяна Ковальчук