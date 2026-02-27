Запланована подія 2

Майже 700 млн грн: виплата "Національного кешбеку" за грудень розпочнеться 27 лютого

Національний кешбек
Сума виплат за грудень 2025 року становитиме рекордні 699 млн грн / Мінекономіки

Сьогодні, 27 лютого, українці почнуть отримувати виплати за покупки українських товарів, здійснені у грудні. Загальна сума нарахувань становить 699 млн гривень, які надійдуть на рахунки 4,4 млн громадян.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

У грудні обсяг придбаних товарів українського виробництва склав майже 7 млрд грн, що є найвищим показником з моменту старту програми. Наразі до проєкту залучено понад 34 тисячі точок продажу та сотні тисяч найменувань товарів. Перевірка приналежності товару до програми здійснюється шляхом сканування штрихкоду в застосунку "Дія".

Цільове використання коштів

Отриманий кешбек громадяни можуть спрямувати на конкретні категорії витрат:

  • оплата комунальних послуг; 
  • поштові послуги; 
  • придбання ліків; 
  • купівля продуктів харчування українського виробництва; 
  • благодійні внески на підтримку Сил оборони України.

Партнери та розробники

Проєкт реалізовано за участі державних установ та міжнародних фінансових організацій. Технологічним партнером виступає міжнародна платіжна система Mastercard, а операційним партнером — компанія платіжних технологій Visa. Учасники програми можуть відстежувати нарахування у режимі реального часу через цифрові сервіси.

Нагадаємо, Зз1 березня 2026 року в Україні оновлюють програму "Національний кешбек", щоб стимулювати покупку вітчизняних товарів. Замість стандартних 10% кешбеку відсоток буде диференційованим — 5% або 15%, залежно від категорії товарів.

Автор:
Тетяна Ковальчук