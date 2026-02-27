Запланована подія 2

Почти 700 млн грн: выплата "Национального кэшбека" за декабрь начнется 27 февраля

Национальный кэшбек
Сумма выплат за декабрь 2025 года составит рекордные 699 млн. грн. / Минэкономики

Сегодня, 27 февраля, украинцы начнут получать выплаты за покупки украинских товаров, произведенные в декабре. Общая сумма начислений составляет 699 млн гривен, которые поступят на счета 4,4 млн граждан.

Как пишет Delo ., об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В декабре объем приобретенных товаров украинского производства составил почти 7 млрд грн, что является самым высоким показателем с момента старта программы. В настоящее время к проекту привлечено более 34 тысяч точек продаж и сотни тысяч наименований товаров. Проверка принадлежности товара к программе осуществляется путем сканирования штрихкода в приложении "Дія".

Целевое использование средств

Полученный кэшбек граждане могут направить на конкретные категории расходов:

  • оплата коммунальных услуг;
  • почтовые услуги;
  • приобретение лекарств;
  • покупка продуктов питания украинского производства;
  • благотворительные взносы в поддержку сил обороны Украины.

Партнеры и разработчики

Проект реализован с участием государственных учреждений и международных финансовых организаций. Технологическим партнером выступает международная платежная система Mastercard, а операционным партнером – компания платежных технологий Visa. Участники приложения могут отслеживать начисления в режиме реального времени через цифровые сервисы.

Напомним, С 1 марта 2026 года в Украине обновляют программу "Национальный кэшбек", чтобы стимулировать покупку отечественных товаров. Вместо стандартных 10% кэшбека процент будет дифференцированным – 5% или 15% в зависимости от категории товаров.

Автор:
Татьяна Ковальчук